Management Verstappen reageert op ontslag Horner bij Red Bull

Het management van Max Verstappen heeft bij monde van Raymond Vermeulen een eerste reactie gegeven op het nieuws dat Christian Horner is ontslagen als CEO en teambaas bij Red Bull Racing. Vermeulen zegt dat ze het nieuws zojuist "ter kennisgeving hebben aangenomen".

Het was nota bene het zusterteam van Red Bull dat vanochtend het nieuws naar buiten bracht dat Horner opzij is geschoven als CEO en teambaas van Red Bull Racing. Vanuit de Oostenrijkse hoofdmacht zelf hoorde we - opvallend genoeg - nog helemaal niets. Wie wel wat van hen heeft gehoord, is het Verstappen-kamp. Zij zijn zojuist geïnformeerd over het besluit om de Britse teamchef na ruim 20 jaar uit de organisatie te verwijderen. Vermeulen heeft bij Formule1.nl een eerste reactie gegeven op het grote nieuws en stelt dat het ontslag van Horner voor hen niets verandert.

Management Verstappen zegt dat ontslag Horner "niets verandert"

“Het is een besluit dat Red Bull genomen heeft en wij hebben dat ter kennisgeving aangenomen. Het is verder aan Red Bull om achtergronden over het genomen besluit te delen", zo klinkt het uit de mond van manager Vermeulen. "In Red Bulls visie is dit de beste weg vooruit. Het is aan het moederbedrijf verder om mensen aan te nemen en strategische keuzes te maken. Voor ons verandert hier niets door. We hebben bij Red Bull een contract en zijn committed, zoals we dat al elf jaar zijn. We willen nu vooral dat de performance terugkeert. En snel ook. Max wil het beste uit het materiaal halen dat hij tot zijn beschikking heeft maar we beseffen zelf ook wel dat het kampioenschap er niet meer in zit."

