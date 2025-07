Christian Horner (51) is per direct ontslagen als teambaas bij het Formule 1-team van Red Bull Racing, zo heeft de Oostenrijkse renstal zojuist middels een officieel statement laten weten. Na ruim 20 jaar neemt de Britse teamleider afscheid en hij wordt vervangen door Laurent Mekies, de huidig teambaas van VCARB. Max Verstappen heeft dus per direct een nieuwe leidinggevende.

De Oostenrijkse en Thaise aandeelhouders van Red Bull hebben na een spoedbijeenkomst besloten Horner aan de kant te schuiven als teambaas van het Formule 1-team. Horner had nog een doorlopend contract tot medio 2030, maar moet vanwege de tegenvallende resultaten het veld ruimen. Horner lag al enige tijd onder vuur en er klonken ook geruchten dat het kamp van Max Verstappen intern zou hebben aangedrongen op het vertrek van de bedrijfsleider. Horner zal per direct worden vervangen door Laurent Mekies, die tot nu aan het roer stond bij het zusterteam VCARB, zo meldt de Oostenrijkse renstal.

Mekies vervangt Horner als teambaas bij Red Bull Racing

"De afgelopen anderhalf jaar was het een absoluut voorrecht om het team met [CEO] Peter [Bayer] te mogen leiden", begint Mekies over zijn vertrek bij Racing Bulls. "Het was een geweldig avontuur om samen met al onze getalenteerde mensen bij te dragen aan de geboorte van Racing Bulls. De teamspirit is ongelooflijk en ik ben ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is." Mekies zal per direct de overstap maken naar de hoofdmacht en zit dus al tijdens de Grand Prix van België voor het eerst aan de pitmuur.