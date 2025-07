In de GPFans Raceteam-podcast bespreekt presentator Sebastiaan Kissing met zijn tafelgenoot Remy Ramjiawan de moeilijke situatie bij het team van Red Bull Racing. De problemen bij het team uit Milton Keynes worden steeds pijnlijker en naast dat de RB21 niet functioneert, kent Yuki Tsunoda ook de nodige moeite om zijn draai te vinden.

Yuki Tsunoda kwam op Silverstone niet verder dan de vijftiende plek van de vijftien gefinishte coureurs en dat is volgens het GPFans Raceteam tekenend voor het bredere probleem bij het team. Toch zijn er kleine lichtpuntjes. "Hij was wel in Q2 gekomen. Dat vond ik al wel, en niet om cynisch te doen; dat vond ik wel een stap vooruit", begint Ramjiawan. Red Bull nam een nieuwe vloer mee naar het weekend, en dat leek deels te werken. "Die vloerranden waren geoptimaliseerd. Dus hij komt Q1 door. Dat is dan niet een hele grote stap, maar het is een stap", vervolgt hij.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen overperformed in zeer matige RB21

Maar zodra je de prestaties van Tsunoda vergelijkt met die van Max Verstappen, wordt het verschil pijnlijk duidelijk. "Hoor even wat je zegt: hij komt Q1 door, terwijl zijn teamgenoot pole position weet te pakken", zo trekt presentator Kissing de pijnlijke conclusie. "Ja, maar Max staat wel in een andere klasse [qua niveau], hè." En dus is de vraag: wie moet er in die tweede auto? Wil het team een ervaren coureur als Bottas? Niemand lijkt het momenteel te weten.

Alles bij Red Bull draait momenteel om Verstappen

Uiteindelijk draait alles om de toekomst van Verstappen zelf. "Alles staat of valt met Max. Stel je voor dat hij aan het einde van de zomer zegt: ik teken bij Mercedes. Dan ga je nu al heel anders nadenken over wie je in die tweede auto zet", denkt Ramjiawan. Zolang Verstappen blijft, blijft ook de tweede stoel volledig in dienst staan van 'zijn kampioenschapsstrijd', zo is de conclusie.

Gerelateerd