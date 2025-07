De Formule 2 en Formule 3 racen vaak tijdens raceweekenden in de Formule 1 twee races en bestaat uit coureurs die hopen dit seizoen veel indruk te maken als talent richting de koningsklasse. De stand van zaken in allebei de raceklassen.

Vorig jaar waren het Gabriel Bortoleto en Leonardo Fornaroli die kampioen werden in F2 en F3 respectievelijk. Vanuit F2 zijn veel coureurs, zoals Isack Hadjar, Oliver Bearman en Kimi Antonelli naast Bortoleto naar F1 gegaan, terwijl er vanuit F3 veel coureurs zijn gepromoveerd naar F2. Richard Verschoor is dit seizoen wederom actief in F2, terwijl Laurens van Hoepen weer zal rijden in F3.

Artikel gaat verder onder video

Stand F2

In de Formule 2 staat na de twee races in Groot-Brittannië Verschoor op P1 met 122 punten, voor Jak Crawford die de hoofdrace won, en Alex Dunne. De top vijf wordt afgemaakt door Leonardo Fornaroli en Luke Browning. Het verschil tussen Verschoor en Crawford is nog maar 6 punten

The Silverstone shuffle 🔀



How the drivers standings look after an action packed weekend in Britain 👀👇#F2 #BritishGP pic.twitter.com/M26Ve2s0UD — Formula 2 (@Formula2) July 6, 2025

Bij de teams staat Campos Racing bovenaan met 153 punten, voor DAMS, Hitech, het Nederlandse MP Motorsport dat twee plekken is gezakt, en Invicta. Het andere Nederlandse team, Van Amersfoort Racing, staat met 11 punten op de tiende plaats.

It's so close at the top! 🤏



How the teams shape up after a thrilling Silverstone weekend ✨#F2 #BritishGP pic.twitter.com/v9HpR1JISI — Formula 2 (@Formula2) July 6, 2025

Stand F3

In de Formule 3 staat Rafael Câmara bovenaan met 120 punten na niet meer dan een achtste plaats in de sprintrace. Tim Tramnitz en Nikola Tsolov bleven al helemaal puntloos, maar blijven tweede en derde in de tussenstand voor hoofdracewinnaar Mari Boya en Martinius Stenshorne. Nederlander Van Hoepen staat dertiende en scoorde op Silverstone P4 in de sprintrace en P7 in de hoofdrace.

Some BIG movers in our driver standings! ⬆️



How they stack up after an unforgettable Silverstone weekend 👀👇#F3 #BritishGP pic.twitter.com/WrJ6310BAg — Formula 3 (@Formula3) July 6, 2025

Bij de teams is het Campos Racing nu bovenaan na de overwinningen van Tasanapol Inthraphuvasak en Boya met 209 punten, voor Trident, MP Motorsport, Van Amersfoort Racing en ART Grand Prix. De twee Nederlandse teams doen het dus goed in F3.

Campos TO THE TOP! ⬆️



How the teams fare after an action-packed Silverstone weekend ✨#F3 #BritishGP pic.twitter.com/dn41MwupQm — Formula 3 (@Formula3) July 6, 2025

Gerelateerd