Nico Hülkenberg heeft zich afgelopen zondag in Silverstone dan eindelijk ontdaan van de vervelende statistiek dat hij nog geen podiumplek heeft weten te behalen. Er is echter nooit getwijfeld over het talent van 'The Hulk’ en in deze GPFans Special duiken we in het bijzondere verhaal van de Duitser die in alle klassen heeft geknokt voor de bovenste plekken, behalve in de Formule 1.

Gerelateerd