Jacques Villeneuve waarschuwt Max Verstappen dat een overstap naar Mercedes in 2026 niet vanzelf een succes wordt. De kans dat de Nederlander vertrekt naar het Duitse team lijkt steeds groter te worden. Toch wil Villeneuve een waarschuwing afgeven.

"Dat is een lastige keuze", begint Villeneuve bij Viaplay. "Kijk naar Lewis. Iedereen lachte hem uit toen hij naar Mercedes vertrok. Uiteindelijk bleek dat een gouden zet. Nu denken veel mensen: nieuwe motorregels, Mercedes wordt weer favoriet. Maar dat is niet per se zo, ook al denkt men dat." Er zijn positieve geluiden in het Mercedes-kamp. Williams-baas James Vowles noemt hun motor voor 2026 'uitzonderlijk' en Williams-coureur Alex Albon noemt Mercedes "altijd een veilige keuze", bij nieuwe reglementen.

Wie gaat er domineren in 2026?

Toch zijn er ook geruchten dat teams als Red Bull flinke stappen zetten met hun eigen nieuwe motor. Christian Horner is daar zelf heel positief over: "We boeken veel vooruitgang en zijn erg tevreden", zo gaf hij aan tegen de media. Villeneuve benadrukt dat bij de vorige grote motorwissel Mercedes domineerde, maar dat zegt volgens hem nu niets. "Het gebeurde toen met de komst van hybride motoren, maar dat betekent niet dat het nu weer zo loopt."