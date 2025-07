Max Verstappen kende een lastige Britse Grand Prix. Red Bull koos voor een opvallende set-up: Verstappen kreeg een extreem kleine achtervleugel, vergelijkbaar met Monza, om zo voor de pole te gaan. Christian Horner legt uit waarom het team hiervoor koos.

"We hebben de auto teruggebracht tot Monza-levels qua downforce. Zo konden we Max op pole zetten en het record van Vettel evenaren", legt Horner uit tegenover de media, waaronder GPFans. Maar waar de gok werkte in de droge kwalificatie, viel Verstappen op zondag ver terug toen het flink begon te regenen. Tijdens de race had Verstappen moeite met grip en vertelde hij aan het team dat zijn 'banden enorm oververhit raakten'. Red Bull besloot hem alsnog op de baan te houden, omdat overstappen naar slicks te riskant zou zijn. Toen de regen later terugkwam, schoot Verstappen zelfs van de baan af.

Verstappen wist zich nog enigszins te herstellen

"Hij had gewoon geen achterdownforce", zegt Horner. "In zulke natte omstandigheden met zo weinig downforce zag je hoe moeilijk hij het had." Toch wist Verstappen zich nog enigszins te herstellen, na een spin en de terugval naar P10. "Zodra het opdroogde, kwam het tempo weer terug. Hij kon toen nog een paar plekken goedmaken en finishte uiteindelijk als vijfde", aldus Horner. Volgens Horner had een latere start de race mogelijk compleet anders gemaakt. "Als we twee uur later waren gestart, had het heel anders kunnen lopen. We hadden in ieder geval op het podium moeten staan, maar McLaren was hier lastig te verslaan."

