VIDEO: Gruwelijke horrorcrash op Nürburgring mondt uit in vlammenzee

Afgelopen weekend ging het gruwelijk mis op de Nürburgring Nordschleife in Duitsland. Een Porsche 911 GT3 RS en een BMW M2 kwamen met elkaar in aanraking en dat resulteerde in een absolute horrorcrash. Er ontstond een gigantische vlammenzee, alvorens beide auto's compleet verwoest tot stilstand kwamen. Wonder boven wonder kwamen de bestuurders er goed vanaf.

Wie de beelden ziet, zal zich verbazen over het feit dat beide coureurs er zonder grote verwondingen vanaf zijn gekomen. Afgelopen zaterdag vond er een zogenoemde Touristenfahrt plaats en terwijl een Porsche probeerde voorbij te gaan aan een BMW, ging het gruwelijk mis. De BMW leek voldoende naar rechts te gaan voor de aanstormende Porsche, maar toen beide autos zij aan zij gingen, bewoog de BMW naar links, waardoor de bocht voor de bestuurder van de Porsche werd afgeknepen. Vanaf dat moment werden beide heren passagiers.

Enorme vlammenzee bij horrorcrash op Nürburgring

De Porsche en de BMW raakten elkaar, schoten van de baan en klapte met hoge snelheid tegen de vangrail. Wat volgde was een gigantische explosie, die een vlammenzee teweegbracht. De Porsche vloog door de lucht en kwam - evenals de BMW - in het gras naast het asfalt tot stilstand. Beide auto's waren compleet verwoest. De omgeving was bezaaid met auto-onderdelen. Zo lag er bijvoorbeeld een compelet remsysteem van de Porsche aan de andere kant van de baan. De hele voorzijde van de auto was eraf gerukt, evenals de achterspoiler. Wonder boven wonder kwamen beide bestuurders er zonder al te grote verwondingen vanaf.

E esse acidente que teve ontem em Nordschleife? Entre uma M2C e um Porsche GT3 RS 992 pic.twitter.com/oWvOBHA8fw — Lendas do Asfalto (@lendasdoasfalto) July 6, 2025

