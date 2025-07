In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag is er veel te doen in de autosportwereld: op de Nürburgring leidde een heftige crash tot een vlammenzee, maar beide bestuurders kwamen ongedeerd uit het wrak. Bij Ferrari zette reservecoureur Giovinazzi zijn handtekening onder een nieuw contract. Ook valt er nieuws te melden rond Verstappen: volgens Duitse media spraken Jos Verstappen en Horner na de race stevig met elkaar, terwijl McLaren-baas Brown zich openlijk zorgen maakt over de toekomst van Max bij Red Bull. Daarnaast reageert FIA-baas Ben Sulayem laconiek op ‘regime van angst’-kritiek van zijn rivaal Mayer en heeft hij onverwacht een senaatslid uit de FIA gezet.

Gruwelijke horrorcrash op Nürburgring mondt uit in vlammenzee

Afgelopen weekend ging het gruwelijk mis op de Nürburgring Nordschleife in Duitsland. Een Porsche 911 GT3 RS en een BMW M2 kwamen met elkaar in aanraking en dat resulteerde in een absolute horrorcrash. Er ontstond een gigantische vlammenzee, alvorens beide auto's compleet verwoest tot stilstand kwamen. Wonder boven wonder kwamen de bestuurders er goed vanaf. Lees hier meer over dit ongeluk.

Reservecoureur Giovinazzi zet handtekening onder contractverlenging bij Ferrari

Antonio Giovinazzi heeft een nieuw contract gekregen van Ferrari. De Italiaan heeft zijn handtekening gezet en zal de komende tijd coureur in het FIA World Endurance Championship en reservecoureur in de Formule 1 blijven voor de Scuderia. Het gaat om een meerjarig contract, maar voor hoe lang precies, is niet bekend. Lees hier meer over de contractverlenging.

'Stevig gesprek tussen Jos Verstappen en Horner na Grand Prix in Silverstone'

Volgens F1-Insider hebben Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner na afloop van de Grand Prix van Silverstone een stevig en allesbehalve vriendelijk gesprek gevoerd. Het medium meldt dat het er niet bepaald vriendelijk aan toe ging en dat de toekomst van de viervoudig kampioen bij Red Bull aan een zijden draadje hangt. Lees hier meer over het gesprek tussen Verstappen en Horner.

Brown ziet verontrustende toekomst voor Verstappen: "Als hij zeker was over Red Bull..."

Waar rook is, is vuur. Dat vertelt Zak Brown, de CEO van het kampioenschapsleidende McLaren, over de situatie bij Red Bull Racing. Max Verstappen twijfelt over waar hij vanaf 2026 in de Formule 1 moet rijden. Brown geeft toe dat hij de Nederlander liever niet richting Mercedes ziet vertrekken. Lees hier meer over de visie van Brown.

FIA-baas Ben Sulayem reageert laconiek op 'regime van angst'-aantijgingen van Mayer

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft gereageerd op scherpe kritiek van zijn verkiezingsrivaal Tim Mayer, die hem beschuldigt van een ‘regime van angst’ binnen de FIA. Mayer, voormalig steward, stelt dat onder Ben Sulayem vele medewerkers zijn vertrokken en dat veranderingen tegen hun zin niet mogelijk waren. Lees hier meer over de felle woorden van Mayer én Sulayem.

Tegenhanger van Ben Sulayem uit FIA-senaat gegooid: "Hij gaf geen reden"

Mohammed Ben Sulayem, de president van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), heeft iemand uit de senaat van de autosportbond gezet. Het gaat om Ben Cussons, de vertegenwoordiger van Groot-Brittannië. Ben Sulayem heeft Cussons geen reden gegeven voor het plotselinge ontslag, zo laat de BBC weten. Lees hier meer over de opvallende claim.

Villeneuve waarschuwt Verstappen: "Succes bij Mercedes in 2026 is geen garantie"

Jacques Villeneuve waarschuwt Max Verstappen dat een overstap naar Mercedes in 2026 niet vanzelf een succes wordt. De kans dat de Nederlander vertrekt naar het Duitse team lijkt steeds groter te worden. Toch wil Villeneuve een waarschuwing afgeven. Lees hier wat voor waarschuwing de Canadees afgeeft.

