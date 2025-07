Volgens F1-Insider hebben Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner na afloop van de Grand Prix van Silverstone een stevig en allesbehalve vriendelijk gesprek gevoerd. Het medium meldt dat het er niet bepaald vriendelijk aan toe ging en dat de toekomst van de viervoudig kampioen bij Red Bull aan een zijden draadje hangt.

De neerwaartse spiraal van Red Bull Racing werd vorig jaar al ingezet. Max Verstappen kon aan het einde van 2024 nog met de wereldtitel huiswaarts keren, maar in 2025 maakt het team geen schijn van kans tegen de dominantie van McLaren.

Pole position werd bij Horner thuis gevierd

Zaterdag wist Verstappen nog poleposition te veroveren, en later die avond ging het team naar een barbecue in de tuin van teambaas Horner. Naar verluidt was dat nog een aangename avond, maar het zou niets veranderen aan de huidige crisis bij Red Bull.

Stevig gesprek na afloop van GP in Silverstone

Zondag kwam Verstappen uiteindelijk als vijfde over de streep, en vader Jos zou simpelweg hebben ingezien dat Red Bull gewoon niet meer zo sterk is. De geruchten gaan dat Mercedes mogelijk het nieuwe team wordt van de Nederlander, en het naar verluidt verhitte gesprek in de paddock tussen Verstappen senior en Horner was allesbehalve vriendschappelijk.