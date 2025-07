De toekomst van Max Verstappen (27) is een veelbesproken onderwerp. De viervoudig wereldkampioen maakt al zijn gehele loopbaan deel uit van de Red Bull-familie, maar het is niet uitgesloten dat dit huwelijk spoedig tot een einde komt. Maar is het wel verstandig om vóór de introductie van de nieuwe reglementen van team te wisselen? Kan Verstappen niet beter nog één seizoen de kat uit de boom kijken? Dat is de stelling van deze week. Discussieer mee in de comments onderaan dit artikel.

Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De mogelijke redenen die hiervoor genoemd worden, klinken aannemelijk, maar is het wel het juiste moment om te vertrekken? Ja, Red Bull Racing krijgt zowel haar auto als haar tweede coureur momenteel niet aan de praat, maar volgend jaar kan alles weer helemaal anders zijn. Mercedes wordt automatisch genoemd als hét F1-team dat de nieuwe motorreglementen van 2026 het beste gaat interpreteren, maar dit is absoluut geen zekerheid. Wie zegt dat Ferrari niet een ijzersterke auto gaat neerzetten? En hoe kun je Aston Martin, dat een gloednieuwe fabriek, topontwerper Adrian Newey én motorgigant Honda onder één dak heeft, uitvlakken? Om nog maar te zwijgen over Red Bull Powertrains, dat met Ford én een aantal oud-werknemers van Mercedes en Honda ook een verrassing uit de hoge hoed kan toveren.

2026 is nog uiterst onzeker, moet Verstappen op safe spelen?

Niemand weet wie er in 2026 als sterkste team uit de bus gaat komen. Ook Mercedes niet. Ook Red Bull niet. En dus ook Verstappen niet. Ieder team heeft zo haar eigen data en haar eigen verwachtingen, maar hoe vaak hebben we wel niet gezien dat de verwachtingen en data zich niet vertalen naar prestaties op de baan? Is het voor Verstappen niet verstandiger om het op safe te spelen - en daarmee ook Red Bull nog één keer het vertrouwen te geven -, door nog minstens één seizoen aan boord te blijven bij het team uit Milton Keynes? Als het in 2026 dan helemaal niks is met de auto en/of de motor, dan kan Verstappen alsnog zijn avontuur elders vervolgen. Dan heeft hij ook veel meer inzage in welk F1-team er op dat moment met kop en schouders bovenuit steekt. Of dat nou Mercedes is of misschien toch Aston Martin. Want als hij nu al de overstap maakt naar Mercedes (of welk team dan ook) en dit blijkt uiteindelijk een verkeerde keuze te zijn geweest, dan zit je met de gebakken peren.

Discussieer mee: Verstappen moet minimaal nog één jaar bij Red Bull blijven

De stelling luidt dan ook: Verstappen doet er goed aan om nog minimaal één seizoen bij Red Bull Racing te blijven. Zo geeft hij enerzijds zijn 'racefamilie' uit Milton Keynes nog het vertrouwen en anderzijds creëert hij daarmee voor zichzelf de situatie dat hij uiteindelijk de beste keuze kan maken voor zijn eigen toekomst. Scroll hieronder naar de comments en laat weten wat jij van deze stelling vindt. Om de discussie centraal te houden, worden alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp toegestaan.