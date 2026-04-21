Olav Mol at Ziggo Sport

Olav Mol kritisch op nieuwe FIA-regels: 'Niet te begrijpen voor de normale fan'

Olav Mol at Ziggo Sport — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Olav Mol vindt dat de FIA de plank volledig misslaat als het gaat om de begrijpelijkheid van de nieuwe reglementswijzigingen. De autosportbond kondigde onlangs aanpassingen aan voor de krachtbronnen, maar de ervaren commentator stelt dat deze technische ingrepen voor de gemiddelde kijker niet te volgen zijn.

De FIA heeft na overleg met de teambazen en coureurs besloten om de reglementen rondom het energiemanagement aan te scherpen. Deze beslissing volgt op de data die is verzameld tijdens de eerste races van het seizoen in onder andere Australië, China en Japan. Vanaf de aankomende Grand Prix in Miami worden er diverse limieten en vermogensafgiftes van de elektrische systemen gewijzigd om de veiligheid te vergroten en de snelheidsverschillen op de baan te verkleinen.

Niet te begrijpen

Hoewel Mol de intentie van de autosportbond prijst, plaatst hij grote vraagtekens bij de uitwerking voor het publiek. Als vaste commentator van Grand Prix Radio moet hij de actie op de baan vertalen naar de luisteraar, maar hij vreest dat de nieuwe regels te complex zijn voor de volgers van de sport. "De poging en aanpassingen, prima dat er überhaupt iets aan proberen te doen maar als je geen data hebt is dit écht voor een normale fan toch niet te begrijpen", aldus Mol over het officiële document van de FIA.

Technische ingrepen

De aanpassingen waar Mol op doelt, gaan specifiek over het zogeheten superclippen en het opladen van de batterij. Zo wordt de maximaal toegestane hoeveelheid terug te winnen energie per ronde verlaagd van acht naar zeven megajoule. Tegelijkertijd wordt het piekvermogen tijdens het superclippen juist verhoogd van 250 kilowatt naar 350 kilowatt. De FIA hoopt met deze maatregelen het overmatig opladen, ook wel 'harvesting' genoemd, tegen te gaan en coureurs aan te moedigen om constanter volgas te rijden. Tijdens de race wordt het extra vermogen via de boost bovendien gemaximeerd op 150 kilowatt. Op 3 mei, tijdens het raceweekend in Miami, treden de nieuwe voorschriften officieel in werking voor de rest van het lopende seizoen.

VIDEO | FIA onthult nieuwe F1-regels na overleg Verstappen en collega's | GPFans Special

Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop

FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

Russell wijst naar F1-overleg: 'Kleine ingrepen kunnen alles veranderen'

FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten

'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'

