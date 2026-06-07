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Verstappen and Russell after qualifying at Red Bull Ring

Verstappen deelt subtiel tikje uit: "Russell zal zich wel achter de oren krabben" | GPFans Raceday

Verstappen deelt subtiel tikje uit: "Russell zal zich wel achter de oren krabben" | GPFans Raceday

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens Max Verstappen zal George Russell zich flink achter de oren krabben na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. De coureur van Red Bull Racing zag hoe Andrea Kimi Antonelli in de andere Mercedes de pole position veroverde, terwijl de Brit bleef steken op de zesde tijd. Zelf was de viervoudig wereldkampioen uiterst tevreden met zijn eigen tweede startplek in de straten van Monte Carlo, een type circuit dat hem normaal gesproken minder goed ligt. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

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