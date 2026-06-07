Verstappen looft 'speciale' Antonelli: 'Dit was voor mij geen verrassing'
Verstappen looft 'speciale' Antonelli: 'Dit was voor mij geen verrassing'
Max Verstappen is onder de indruk van de prestaties van Kimi Antonelli. De coureur van Red Bull Racing stelt dat de jonge Italiaan over een speciaal talent beschikt en momenteel precies doet wat er van hem verwacht wordt. Antonelli domineert momenteel het wereldkampioenschap en start vandaag, op zondag 7 juni 2026, vanaf poleposition tijdens de Grand Prix van Monaco, met Verstappen direct naast hem op de tweede startplek.
De opmars van de negentienjarige Mercedes-coureur is opmerkelijk te noemen. Na een succesvolle kartcarrière stroomde hij in 2022 in bij de Formule 4, waarna hij de Formule 3 volledig oversloeg. Via titels in de Formula Regional en een jaar in de Formule 2 maakte hij vorig jaar zijn officiële debuut in de koningsklasse van de autosport als opvolger van Lewis Hamilton. Dit seizoen heeft hij met de Mercedes al vier opeenvolgende overwinningen geboekt en leidt hij het klassement met 131 punten.
Geen verrassing
Voor de viervoudig wereldkampioen komt het succes van de huidige koploper niet uit de lucht vallen. "Je ziet een paar jongens opgroeien vanuit de jongere categorieën die iets speciaals hebben en wanneer ze overstappen naar een andere klasse, zijn ze meteen snel", vertelt Verstappen over de snelle adaptatie van de jonge Italiaan. "Ik denk dat dit vrij duidelijk was bij Kimi, dus dat was geen verrassing."
Het juiste pakket
De Limburger benadrukt dat ruwe snelheid alleen niet genoeg is om races te winnen op het hoogste niveau. "Maar als je in de Formule 1 komt, draait het natuurlijk niet alleen om talent. Dingen moeten samenvallen. Je moet een meer allround coureur worden en je hebt uiteraard het juiste pakket nodig om het te kunnen laten zien", legt de Red Bull-rijder uit. "Ik denk dat hij dit jaar laat zien dat zodra hij een pakket heeft waarmee het kan, hij als coureur presteert. Dat is mooi om te zien en dat is precies wat hij moet doen."
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