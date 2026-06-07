close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli, Hamilton, Verstappen

Antonelli onthult plan om Verstappen en Hamillton achter zich te houden in Monaco

Antonelli, Hamilton, Verstappen — Foto: © IMAGO

Antonelli onthult plan om Verstappen en Hamillton achter zich te houden in Monaco

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Kimi Antonelli heeft tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco vooruitgeblikt op de start van de aanstaande race. De coureur kijkt met een positief gevoel terug op zijn eerdere optreden in Montreal en hoopt in de straten van het prinsdom vooral op een probleemloze openingsfase.

De startfase vormde in het verleden vaker een struikelblok voor Antonelli, maar daar lijkt inmiddels verandering in te zijn gekomen. De coureur benadrukt dat hij recentelijk de nodige progressie heeft geboekt en niet langer direct een groot aantal posities inlevert bij het doven van de lichten. Aan zijn rechterzijde staat echter Max Verstappen, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc op de tweede startrij. De auto's van Ferrari hebben dit seizoen tot nu toe telkens bijzonder goede starts, en dus is het zaak voor de negentienjarige coureur om wakker te zijn bij de start. 

Geen magische start

Tijdens het persmoment na de kwalificatiesessie haalt Antonelli zijn eerdere race in Montreal aan als referentiepunt. "Ik bedoel, beginnend in Montreal, verloor ik voor de eerste keer niet... nou ja, ik verloor op zondag nog steeds een plek, maar voor het eerst verloor ik niet zes of zeven plekken", legt hij uit. Antonelli ziet in de Canadese openingsfase dan ook een duidelijke verbetering: "Het was dus een stap voorwaarts".

Voor de naderende race in Monaco hanteert hij daarom een gecontroleerde benadering, in een poging de heren achter zich, ook achter zich te houden. De specifieke lay-out van het circuit speelt daarbij een belangrijke rol in zijn plan. "Het is een vrij korte aanloop naar de eerste bocht in Monaco, dus ik moet gewoon een zuivere start hebben, niet proberen om de magische start te maken, en dan zien we vanaf daar wel verder", zo besluit hij zijn vooruitblik.

Gerelateerd

Kimi Antonelli Grand Prix van Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Van der Garde ziet waar Verstappen pole heeft verloren in kwalificatie GP Monaco

Van der Garde ziet waar Verstappen pole heeft verloren in kwalificatie GP Monaco

  • 3 uur geleden
  • 6
DELTA negeert als enige provider verbod op uitzenden Formule 1 via RTL Duitsland

DELTA negeert als enige provider verbod op uitzenden Formule 1 via RTL Duitsland

  • 1 uur geleden
  • 4
Wolff had pole Antonelli nooit verwacht: "Verstappen verslaan was bijna onmogelijk"

Wolff had pole Antonelli nooit verwacht: "Verstappen verslaan was bijna onmogelijk"

  • Gisteren 19:27
  • 5
Verstappen gaat in op tweede sector waar hij pole aan Antonelli verloor door "bekend probleem"

Verstappen gaat in op tweede sector waar hij pole aan Antonelli verloor door "bekend probleem"

  • Gisteren 18:53
  • 3
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli

Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli

  • Vandaag 09:41
Kim Kardashian arriveert bij Grand Prix van Monaco om vriend Lewis Hamilton te supporten

Kim Kardashian arriveert bij Grand Prix van Monaco om vriend Lewis Hamilton te supporten

  • Vandaag 08:24
  • 4

Net binnen

13:30
Schrikmoment in Monaco: man rent vlak voor aanstormende F2-auto's pitstraat in
12:58
DELTA negeert als enige provider verbod op uitzenden Formule 1 via RTL Duitsland
12:30
Verstappen looft 'speciale' Antonelli: 'Dit was voor mij geen verrassing'
11:29
Verstappen deelt subtiel tikje uit: "Russell zal zich wel achter de oren krabben" | GPFans Raceday
10:55
Statusupdate over Ferrari-teambaas Vasseur na ziekenhuisopname in Monaco
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Statusupdate over Ferrari-teambaas Vasseur na ziekenhuisopname in Monaco Fred Vasseur

Statusupdate over Ferrari-teambaas Vasseur na ziekenhuisopname in Monaco

3 uur geleden
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli Max Verstappen

Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli

Vandaag 09:41
Hoe laat gaat de F1 Grand Prix van Monaco van start met Antonelli en Verstappen vooraan? Tijdschema

Hoe laat gaat de F1 Grand Prix van Monaco van start met Antonelli en Verstappen vooraan?

Vandaag 07:37
Verstappen gaat in op tweede sector waar hij pole aan Antonelli verloor door "bekend probleem" max verrast in monaco

Verstappen gaat in op tweede sector waar hij pole aan Antonelli verloor door "bekend probleem"

Gisteren 18:53 3
Ontdek het op Google Play
x