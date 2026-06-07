Kimi Antonelli heeft tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco vooruitgeblikt op de start van de aanstaande race. De coureur kijkt met een positief gevoel terug op zijn eerdere optreden in Montreal en hoopt in de straten van het prinsdom vooral op een probleemloze openingsfase.

De startfase vormde in het verleden vaker een struikelblok voor Antonelli, maar daar lijkt inmiddels verandering in te zijn gekomen. De coureur benadrukt dat hij recentelijk de nodige progressie heeft geboekt en niet langer direct een groot aantal posities inlevert bij het doven van de lichten. Aan zijn rechterzijde staat echter Max Verstappen, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc op de tweede startrij. De auto's van Ferrari hebben dit seizoen tot nu toe telkens bijzonder goede starts, en dus is het zaak voor de negentienjarige coureur om wakker te zijn bij de start.

Artikel gaat verder onder video

Geen magische start

Tijdens het persmoment na de kwalificatiesessie haalt Antonelli zijn eerdere race in Montreal aan als referentiepunt. "Ik bedoel, beginnend in Montreal, verloor ik voor de eerste keer niet... nou ja, ik verloor op zondag nog steeds een plek, maar voor het eerst verloor ik niet zes of zeven plekken", legt hij uit. Antonelli ziet in de Canadese openingsfase dan ook een duidelijke verbetering: "Het was dus een stap voorwaarts".

Voor de naderende race in Monaco hanteert hij daarom een gecontroleerde benadering, in een poging de heren achter zich, ook achter zich te houden. De specifieke lay-out van het circuit speelt daarbij een belangrijke rol in zijn plan. "Het is een vrij korte aanloop naar de eerste bocht in Monaco, dus ik moet gewoon een zuivere start hebben, niet proberen om de magische start te maken, en dan zien we vanaf daar wel verder", zo besluit hij zijn vooruitblik.

Gerelateerd