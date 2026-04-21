Kimi Antonelli heeft toegegeven dat een inmiddels verboden motortruc van Mercedes onveilige situaties op de baan opleverde. De huidige leider in het wereldkampioenschap, die na de eerste vier races van 2026 de ranglijst aanvoert, stelt dat hij door het trucje op bepaalde momenten een weerloos doelwit was voor andere coureurs.

Dat laat de Italiaanse Mercedes-coureur weten in een reactie op de nieuwe technische richtlijnen die de autosportbond FIA onlangs heeft uitgevaardigd om mazen in de 2026-motorreglementen te dichten. Uit de berichtgeving blijkt dat Mercedes en Red Bull Powertrains een maas in de wet hadden gevonden om de verplichte vermogensafbouw richting de finishlijn te omzeilen. Door gebruik te maken van een regel die bedoeld is om de MGU-K uit te schakelen bij technische problemen, wisten de teams extra vermogen te genereren aan het einde van de rechte stukken. Het nadeel was echter dat de elektrische aandrijving daarna zestig seconden lang volledig werd uitgeschakeld, wat leidde tot gevaarlijke snelheidsverschillen op het circuit. Naar verluidt heeft Ferrari hierover geklaagd bij de FIA, waarna de bond gisteren ingreep met nieuwe regels die het MGU-K-vermogen in niet-cruciale zones beperken tot 250 kW om dergelijke 'tricks' te voorkomen.

Hachelijke momenten op Suzuka

Antonelli, die eerder dit seizoen de Grands Prix van China en Japan op zijn naam schreef en daarmee zijn status als titelkandidaat bevestigde, ondervond de nadelen van de truc aan den lijve. "Het was natuurlijk niet het fijnste gevoel", vertelt hij in gesprek met PlanetF1 over de momenten dat het systeem de motor uitschakelde. "Natuurlijk probeerden we elke druppel prestatie eruit te persen. Aan de ene kant kun je dan te maken krijgen met wat problemen of onverwachte situaties", aldus de Mercedes-coureur. "Ik was me ervan bewust dat dit kon gebeuren, maar ik had het voor Melbourne en Suzuka nog niet echt ervaren", legt hij uit over de technische complicaties. Vooral tijdens de race in Japan leverde het hachelijke momenten op voor de kampioenschapsleider. "Allereerst is het niet zo veilig, want vooral op Suzuka was ik een makkelijke prooi bij de chicane en de S-bochten, wetende dat de baan daar ook niet erg breed is en er niet veel ruimte is", verklaart Antonelli over de risico's van de plotselinge snelheidsafname.

Stress in de cockpit

Het stilvallen van de elektrische aandrijving zorgde voor de nodige spanning bij de jonge coureur in de cockpit van de W17. "Het was zeker behoorlijk stressvol om niets te kunnen doen, want de auto reageerde uiteraard op geen enkele input en ik rolde gewoon heel langzaam over de baan", blikt hij terug op de momenten dat hij geen vermogen meer had. Daarnaast wees de Italiaan op de risico's tijdens de kwalificatiesessies in het huidige 2026-seizoen. "Ook in de kwalificatie zou je hier makkelijk een straf voor kunnen krijgen. Je kunt heel eenvoudig iemand hinderen in een snelle ronde en dan krijg je zo een straf, en dat is niet wat je wil", benadrukt hij. Hoewel de aanpassing Mercedes mogelijk een fractie van een seconde kost per ronde, is Antonelli vooral opgelucht dat de FIA heeft ingegrepen met de nieuwe technische richtlijn. "Dus natuurlijk gaat dit gepaard met het inleveren van misschien een paar honderdsten van een seconde, dus heel weinig tijd. Maar het geeft in ieder geval het vertrouwen dat dit niet nog een keer gaat gebeuren", sluit hij af. Met 72 punten leidt de Italiaan momenteel het kampioenschap voor zijn teamgenoot George Russell, in aanloop naar de Grand Prix van Miami die op 3 mei 2026 op het programma staat.