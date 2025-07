Damon Hill is van mening dat de straf die Oscar Piastri ontving tijdens de Grand Prix van Silverstone terecht is. Daarmee verwijst hij de 'overdreven reactie' van Max Verstappen naar het rijk der fabelen.

Oscar Piastri ging lange tijd aan de leiding in de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar kwam uiteindelijk als tweede over de streep. De McLaren-coureur trapte tijdens een safety car-periode hard op de rem, waardoor verschillende coureurs - waaronder Max Verstappen - uit moesten wijken. Op onboard-beelden was ook te zien hoe bijvoorbeeld Nico Hülkenberg het gras op moest sturen, om niet achterop de Aston Martin van Lance Stroll te knallen.

Tijdstraf van tien seconden voor Piastri

De stewards besloten hard in te grijpen en gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden, waardoor uiteindelijk teammaat Lando Norris de race zou winnen. Piastri zelf was witheet en vond de straf erg onterecht. Verstappen niet na afloop tegenover onder andere GPFans weten niet te begrijpen waarom er nu wél een straf werd uitgedeeld, terwijl in Canada een soortgelijk incident plaatsvond met George Russell. "Dit is de derde keer dat mij zoiets overkomt", vertelde de Nederlander onder andere.

Hill neemt het op voor Verstappen

McLaren liet na afloop weten dat het uitwijken van Verstappen een overdreven reactie is, maar daar is Damon Hill - doorgaans erg kritisch richting de Red Bull Racing-coureur - het niet mee eens: "Het is aan de coureur op de eerste positie om het veld te leiden op een verantwoordelijke manier voor alle rijders achter zich", klinkt het bij Sky Sports. "Hij moet niet het hele veld in elkaar laten schuiven. Ik vond de straf terecht. Je kunt niet zomaar hard op de rem trappen, helemaal niet in de regen."

