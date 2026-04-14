Rosberg, Verstappen, socials

Rosberg kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Logisch dat de F1 hier voor kiest"

Rosberg, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO
Rosberg kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Logisch dat de F1 hier voor kiest"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Voormalig wereldkampioen Formule 1 Nico Rosberg kan zich niet vinden in de kritiek van onder andere Max Verstappen op de nieuwe reglementen in de sport, waarbij het vermogen voor 50 procent vanuit de elektromotor wordt geleverd.

De Formule 1 is onderhevig aan zware kritiek vanuit zowel de coureurs als de fans. Dit jaar zijn er nieuwe reglementen in de sport geïntroduceerd, waarbij het vermogen voor 50 procent vanuit de elektromotor wordt geleverd. Het probleem met deze verdeling is dat de rijders de batterij constant op moeten laden. Dit gebeurt door van het gas te gaan. Op het circuit zorgt dit ervoor dat coureurs bijvoorbeeld niet zo hard mogelijk door bochten heen kunnen gaan, omdat ze anders op het rechte stuk niet genoeg vermogen hebben. We hebben in de eerste drie races al meer dan eens gezien hoe een auto bijvoorbeeld ineens 50 kilometer per uur aan snelheid verliest op het rechte stuk, vanwege een lege batterij.

Felle kritiek op Formule 1-reglementen

Vrijwel alle coureurs hebben zich inmiddels zeer kritisch over de regels uitgelaten, met Max Verstappen als aanvoerder. De viervoudig wereldkampioen liet in Japan weten dat hij na moet denken over zijn toekomst in de sport, omdat hij er momenteel totaal geen plezier uithaalt. Nico Rosberg kan zich niet vinden in alle kritiek: "Het is logisch dat de Formule 1 zich richt op de technologie die het meest interessant is voor de maatschappij", vertelt de wereldkampioen van 2016 bij Bloomberg. Deze motoren behoren tot de meest efficiënte motoren ter wereld."

Rosberg oneens met Verstappen en collega's

De Duitser vervolgt: "De verhouding is 50/50, dus de helft van het vermogen komt uit de batterij. Dat is een aanzienlijk deel. Daarnaast zijn de brandstoffen nu CO₂-neutraal. Maar er is ook veel kritiek. In de laatste race zag je bijvoorbeeld dat ze vol gas door een bocht gaan, maar vervolgens op het rechte stuk moeten terugschakelen. Het vermogen vanuit de batterij valt dan weg. Voor de toeschouwer is dat wat ongemakkelijk, want je verwacht dat een Formule 1-auto op volle snelheid rijdt en maximaal presteert. Ik maak mijzelf er niet zo druk over, zolang er mooie gevechten zijn binnen de teams en tussen de teams onderling. Dat is het belangrijkste."

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami

Jos Verstappen nodigt zoon Max publiekelijk uit: "Hij moet het gewoon een keer proberen"

Info uit F1-paddock onthult: Verstappen gaat voor explosie zorgen op rijdersmarkt

F1-nachtmerrie: Verstappen, Hamilton en Alonso verdwijnen mogelijk tegelijkertijd van de grid

'Dit bedrag loopt Max Verstappen mis bij vroegtijdig vertrek uit Formule 1'

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

