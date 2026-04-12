Niet alleen Mercedes en McLaren zouden de toekomstplannen van Max Verstappen nauwlettend in de gaten houden. Volgens De Telegraaf zit Ferrari momenteel weliswaar goed met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar ook in Maranello houdt men in de gaten wat de viervoudig kampioen op termijn wil gaan doen.

Afgelopen week werd opnieuw bekend dat een belangrijk puzzelstuk van het succesverhaal van Verstappen bij Red Bull Racing richting de uitgang vertrekt. Ditmaal gaat het om race-engineer Gianpiero Lambiase, die vanaf 2028 McLaren zal versterken, mogelijk zelfs in een rol als teambaas. ‘GP’ voegt zich bij een lange lijst van Red Bull-namen die de afgelopen jaren zijn vertrokken, zoals Rob Marshall, Will Courtenay, Adrian Newey en Jonathan Wheatley, maar ook Christian Horner en Helmut Marko.

Toekomst Verstappen

Voor Verstappen geldt dat hij nog altijd een contract tot en met 2028 heeft, maar dat werd ondertekend in 2022, toen de situatie er nog heel anders uitzag. Toto Wolff heeft al meerdere keren zijn interesse in de Nederlander uitgesproken en Zak Brown onthulde in 2025 dat er contact is geweest, maar dat hij gekscherend ophing toen hij het prijskaartje van de viervoudig kampioen hoorde.

'Ferrari loert rustig mee'

Ook Ferrari lijkt de situatie en vooral de twijfels over de toekomst van Verstappen nauwlettend te volgen. "En dan is er ook nog Ferrari, waar Charles Leclerc en Lewis Hamilton weliswaar nog vastliggen. Al zeggen die contracten in de Formule 1 niet altijd alles", aldus de krant. Leclerc ligt vermoedelijk vast tot en met 2029, maar zou volgens diverse media ook rustig rondkijken, aangezien Ferrari al jaren geen kampioenschapswaardige auto heeft weten te bouwen. Lewis Hamilton ligt naar verluidt tot en met 2028 vast bij Ferrari.