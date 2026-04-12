Credit for photo: Red Bull Content Pool

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Niet alleen Mercedes en McLaren zouden de toekomstplannen van Max Verstappen nauwlettend in de gaten houden. Volgens De Telegraaf zit Ferrari momenteel weliswaar goed met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar ook in Maranello houdt men in de gaten wat de viervoudig kampioen op termijn wil gaan doen.

Afgelopen week werd opnieuw bekend dat een belangrijk puzzelstuk van het succesverhaal van Verstappen bij Red Bull Racing richting de uitgang vertrekt. Ditmaal gaat het om race-engineer Gianpiero Lambiase, die vanaf 2028 McLaren zal versterken, mogelijk zelfs in een rol als teambaas. ‘GP’ voegt zich bij een lange lijst van Red Bull-namen die de afgelopen jaren zijn vertrokken, zoals Rob Marshall, Will Courtenay, Adrian Newey en Jonathan Wheatley, maar ook Christian Horner en Helmut Marko.

Toekomst Verstappen

Voor Verstappen geldt dat hij nog altijd een contract tot en met 2028 heeft, maar dat werd ondertekend in 2022, toen de situatie er nog heel anders uitzag. Toto Wolff heeft al meerdere keren zijn interesse in de Nederlander uitgesproken en Zak Brown onthulde in 2025 dat er contact is geweest, maar dat hij gekscherend ophing toen hij het prijskaartje van de viervoudig kampioen hoorde.

'Ferrari loert rustig mee'

Ook Ferrari lijkt de situatie en vooral de twijfels over de toekomst van Verstappen nauwlettend te volgen. "En dan is er ook nog Ferrari, waar Charles Leclerc en Lewis Hamilton weliswaar nog vastliggen. Al zeggen die contracten in de Formule 1 niet altijd alles", aldus de krant. Leclerc ligt vermoedelijk vast tot en met 2029, maar zou volgens diverse media ook rustig rondkijken, aangezien Ferrari al jaren geen kampioenschapswaardige auto heeft weten te bouwen. Lewis Hamilton ligt naar verluidt tot en met 2028 vast bij Ferrari.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes McLaren Ferrari Red Bull

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

  • Gisteren 18:01
  • 28
Positieve signalen bij Red Bull, 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en grijpt in | GPFans Recap Recap

Positieve signalen bij Red Bull, 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en grijpt in | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen

FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen

  • Gisteren 21:01
  • 8
Doornbos begrijpt stap Lambiase: "Teambaas worden is het hoogst haalbare"

Doornbos begrijpt stap Lambiase: "Teambaas worden is het hoogst haalbare"

  • Gisteren 19:06
'Red Bull verliest geduld met Waché: topman krijgt deadline om tij te keren met RB22'

'Red Bull verliest geduld met Waché: topman krijgt deadline om tij te keren met RB22'

  • 9 april 2026 10:00
  • 6
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

  • 9 april 2026 14:58
  • 16

Net binnen

09:59
Jos Verstappen snapt GT3-uitstapjes F1-coureurs: "Normaal was het altijd andersom"
08:23
Moeizame GT World Challenge-race voor Verstappen-AMG, Stroll verzamelt twaalf straffen
07:29
Het tijdschema voor de Grand Prix van Miami
11-4
Recap
Positieve signalen bij Red Bull, 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en grijpt in | GPFans Recap
11-4
FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen' Interview

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'

Gisteren 08:29 8
'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap Recap

'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap

10 april 2026 21:44
Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken" George Russell

Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"

10 april 2026 20:58 11
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull' FORMULE 1

Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'

10 april 2026 20:00
Ontdek het op Google Play
x