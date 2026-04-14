F1-nachtmerrie: Verstappen, Hamilton en Alonso verdwijnen mogelijk tegelijkertijd van de grid

De Formule 1 moet wellicht een beetje gaan vrezen voor een groot doemscenario in de sport. Met de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, is het geen ondenkbaar scenario dat Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso stuk voor stuk van de grid verdwijnen. Een vertrek van dit drietal zou een enorme aderlating zijn voor de koningsklasse van de autosport, die daarmee in één klap zijn grootste trekpleisters verliest.

Voor Verstappen geldt dat hij op papier nog tot en met 2028 vastligt bij Red Bull Racing, maar zijn toekomst is allerminst zeker. De Nederlander bezit een ontsnappingsclausule waarmee hij het team eenzijdig kan verlaten als hij eind juli niet in de top drie van het kampioenschap staat. Momenteel bezet hij teleurstellend de negende plaats in de WK-stand. Daarnaast steekt de viervoudig wereldkampioen zijn frustraties over de nieuwe technische reglementen voor 2026 niet onder stoelen of banken. Hij omschreef de huidige generatie auto's al eens als "Formula E op steroïden", en ergert zich aan de noodzaak om energie te sparen op de rechte stukken.

Alternatieven buiten de paddock

Mocht de Limburger de Formule 1 inderdaad de rug toekeren, dan heeft hij voldoende alternatieven buiten de paddock. Zo maakt hij half mei zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Op de legendarische Nordschleife deelt hij een Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing met ervaren GT-coureurs als Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Het is een publiek geheim dat Verstappen veel plezier haalt uit dit soort evenementen en zijn eigen GT3-team, wat de drempel om de Formule 1 te verlaten mogelijk verlaagt.

Alonso bekijkt toekomst per seizoen

Ook voor Alonso tikt de klok door. De 44-jarige Spanjaard is momenteel bezig aan het laatste jaar van zijn verbintenis bij Aston Martin. Hoewel zijn motivatie nog altijd hoog is, bekijkt hij zijn toekomst per seizoen. Aston Martin kampt met grote problemen aan de Honda-krachtbron, waardoor Alonso dit jaar nog maar één race heeft uitgereden. De auto is ook allerminst competitief. Daarnaast is de tweevoudig wereldkampioen recent voor het eerst vader geworden, wat hem mogelijk laat twijfelen aan het verlengen van zijn contract bij het enorm kwakkelende Aston Martin.

Onzekerheid over Hamilton bij Ferrari

Bij Ferrari bevindt Hamilton zich in een iets andere positie, al is ook zijn toekomst na dit seizoen geen uitgemaakte zaak. De zevenvoudig wereldkampioen is bezig aan zijn tweede jaar in Maranello en heeft een vaste looptijd tot het einde van dit jaar. Hij bezit weliswaar een eenzijdige optie om zijn contract te verlengen tot en met 2027 en mogelijk zelfs 2028, maar de beslissing ligt volledig bij de Brit zelf. Na een lastig debuutjaar zonder podiumplaatsen staat hij onder druk van teamgenoot Charles Leclerc. De auto van Ferrari is dit jaar aanzienlijk competitiever dan in 2025, maar als Hamilton het aflegt tegen zijn jongere teamgenoot, houdt hij wellicht de eer aan zichzelf. Ferrari zou bovendien met een schuin oog naar de situatie van Verstappen kijken, mocht de Nederlander daadwerkelijk op de markt komen.

Grote verschuiving op de grid

Een gelijktijdig vertrek van deze drie iconen zou een ongekende verschuiving betekenen voor de Formule 1. De sport zou in één klap zijn grootste persoonlijkheden verliezen, waardoor de druk op een jongere generatie coureurs zoals George Russell en Lando Norris enorm zou toenemen. Om de impact in perspectief te plaatsen: het laatste Formule 1-seizoen zonder Verstappen, Hamilton én Alonso op de grid was in 2002. Destijds maakte Alonso zich als testrijder bij Renault op voor een racezitje, terwijl Hamilton en Verstappen nog niet eens in de buurt van de koningsklasse waren.

De drie meervoudig wereldkampioenen zouden hiermee tegelijkertijd van de grid verdwijnen. Norris zou daarmee de enige wereldkampioen in de sport zijn, met één titel op zijn naam. Het vertrek van deze drie iconen zou logischerwijs een enorme klap zijn voor de Formule 1, aangezien er de afgelopen jaren - onder andere met behulp van Netflix - enorm wordt ingezet op verhaallijnen en rivaliteiten.