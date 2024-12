Antonio Pérez Garibay, de vader 'Checo', heeft lange tijd volgehouden dat zijn zoon nog altijd in 2025 als Red Bull-coureur door het leven zou gaan, maar moet bij Fox Sports Mexico toegeven dat het Formule 1-boek echt is gesloten.

'Papa' Pérez heeft zich de afgelopen maanden kritisch geuit op de berichten over een eventueel vertrek van zijn zoon bij Red Bull Racing. Die berichten waren op dat moment ook niet waar, maar de conclusie klopt uiteindelijk wel, want Pérez maakte woensdag zijn afscheid bekend. Pérez senior had daarnaast nog een appeltje te schillen met de journalisten die de - in zijn ogen - onwaarheden de wereld inslingerden en zou met een lijst van liegende journalisten komen. Die lijst is er niet gekomen, zoon Sergio heeft wel zijn afscheid aangekondigd.

Er is geen plan B voor 'Checo'

Bij het Mexicaanse medium is 'papa' Pérez open en onthult hij dat er geen andere opties zijn: "Vandaag is een totale retraite: Er is niets, er is geen plan B, er is geen plan C. Vandaag, op dit moment, sluit de Formule 1-pagina, zoals deze voorheen gesloten was, voordat hij Red Bull bereikte. Hij werd ontslagen bij Racing Point en er was geen plan B; De Formule 1 was op dat moment voorbij. Toen kwam de Red Bull-kans. Op dit moment is er niets anders voor ons en moeten we ermee leven. Accepteer het, geniet ervan. Laat hem concentreren en genieten van zijn gezin.""

Pérez is de trots van Mexico geworden

Wel kijkt Pérez senior trots terug op de carrière van 'Checo'. "Kijk eens hoeveel overwinningen 'Checo' behaalde met Red Bull. Hoeveel podiumplaatsen 'Checo' behaalde met Red Bull en niet met alle andere teams. Ik denk dat 'Checo's beste jaren bij Red Bull waren. Met Red Bull slaagde hij erin de geschiedenis van het land te markeren. De tweede plaats in het Formule 1-kampioenschap(2023). Hij was nog maar één stap verwijderd van het winnen van de Mexicaanse Grand Prix en het F1-wereldkampioenschap", aldus Pérez senior.

