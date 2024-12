Honda snijdt Horner uit foto in afscheidsbericht richting Pérez: "Dank je wel, Checo!"

Ook Honda bedankt Sergio Pérez voor de bewezen diensten vanaf 2021. De Japanse motorfabrikant deelt op X een afscheidsbericht voor de Mexicaan, maar opvallend daaraan is dat het merk Christian Horner uit de foto heeft gesneden.

Afgelopen week kwam het langverwachte nieuws dat Pérez plaats gaat maken bij Red Bull Racing voor Liam Lawson. 'Checo' ondertekende eerder dit seizoen nog zijn contractverlenging, maar heeft volgens Red Bull zelf besloten om een stap terug te doen. De Mexicaan was sinds 2021 in dienst bij het Oostenrijkse team en speelde in het eerste jaar tijdens de wedstrijd in Abu Dhabi een cruciale rol in het kampioenschap van Max Verstappen. Daarnaast was hij er ook mede verantwoordelijk voor dat er in 2022 en in 2023 naar de constructeurstitel werd gegrepen.

Honda: 'Dank je wel, Checo!'

Op social media deelt de Japanse autofabrikant dan ook een welgemeend afscheidsbericht richting 'Checo'. "Sinds 2021 heeft Pérez, samen met Red Bull en Honda, een enorme bijdrage geleverd aan talloze overwinningen en het behalen van titels. We zijn hem enorm dankbaar. Dank je wel, Checo", zo schrijft Koji Watanabe, President en CEO, Honda Racing Corporation.

Horner uit foto gesneden

Het opvallende aan het bericht is niet zozeer de boodschap, maar de foto dat het merk deelt. Daarin zijn Verstappen, Pérez en Wanatabe te zien. Honda deelt een foto die aan het begin van het seizoen is gemaakt tijdens de presentatie van de RB20, maar op de originele foto is Horner ook nog te zien. Het kan toeval zijn, maar tegelijkertijd lijkt het wel precies te zijn uitgesneden.

De originele foto:

Cuando Honda borra a Christian Horner de la foto, tenemos todo sin más claro! pic.twitter.com/5p4Kp92XPf — Silvana (@silvanasangui44) December 21, 2024

