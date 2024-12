Voor Yuki Tsunoda zit er in 2025 wederom een jaar bij het zusterteam van Red Bull Racing in. De Japanner zit al vanaf 2021 bij het Visa Cash App RB-team en nu de promotie naar teamgenoot Liam Lawson is gegaan, vermoedt ook Christian Horner dat een vertrek niet lang op zich laat wachten.

Over wie het zitje van Sergio Pérez moest gaan invullen, is toch wel aardig wat tijd genomen. Red Bull heeft Tsunoda na afloop van het seizoen laten testen in de RB20 en de engineers waren onder de indruk van de Japanner. Toch ging de promotie niet naar hem, maar naar Lawson toe. Volgens dr. Helmut Marko lag het allemaal dicht bij elkaar, maar was de mentale kracht van de Kiwi uiteindelijk van doorslaggevend belang. Tsunoda zal daarom zijn vijfde jaar bij het zusterteam rijden, maar een zitje bij Red Bull Racing lijkt er op de lange termijn ook niet in te zitten.

Zit Tsunoda tegen een glazen plafond aan?

Tsunoda werd als protegé van Honda naar het zusterteam van Red Bull gehaald. In de eerste jaren was Tsunoda nog wat opvliegend, maar na een verhuizing naar Italië en intensieve begeleiding van voormalig teambaas Franz Tost, zijn die scherpe randjes er van afgehaald. Desondanks heeft het hem niet de gewilde transfer naar Red Bull opgeleverd. Bij F1-insider vertelde Marko dat de deur nog niet helemaal gesloten is: "Hij nam het nieuws relatief rustig op. Ik vertelde aan hem dat hij moest blijven pushen bij de Racing Bulls en dan zullen we wel zien. Hij reageerde positief", zo gaf Marko aan over het nieuws dat niet Tsunoda, maar Lawson naar Red Bull Racing gaat.

Horner wil Tsunoda niet te lang een worst voorhouden

Hoewel Marko dus nog een opening laat, verwacht Horner dat Tsunoda nu wel genoeg weet. In gesprek met The Race legt teambaas van Red Bull Racing uit: "We zijn er van doordrongen dat als we niet in staat zijn om Yuki een kans te geven – wat in alle eerlijkheid dit jaar [2025] het geval is – heeft het dan wel zin [om hem te houden]? Je kunt een coureur niet vijf jaar lang in je supportteam hebben. Je kunt niet altijd het bruidsmeisje zijn. Je moet ze op dat moment laten gaan of naar iets anders kijken."

Van team switchen of wachten totdat Lawson faalt?

Van Horner mag Tsunoda dus zijn opties gaan bekijken, al houdt hij nog wel een slag om de arm. Mocht Lawson toch niet overeind blijven naast Verstappen, dan blijft Tsunoda een reële optie: "Hij weet dat dingen heel snel veranderen. Wie had negen maanden geleden gedacht dat we hier zouden zitten praten over Liam Lawson als onze coureur voor 2025? Dingen veranderen snel in deze industrie en hij is zich daarvan bewust en weet dat hij degene moet zijn die op de deur klopt."