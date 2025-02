Liam Lawson krijgt in 2025 de schone taak om als teamgenoot van Max Verstappen de kleuren van Red Bull Racing te verdedigen. De Kiwi neemt het zitje van Sergio Pérez over, maar daar waar Hugh Bird in het oortje van de Mexicaan zat, krijgt Lawson Richard Wood als race-engineer, zo meldt De Telegraaf.

Lawson moest in Zandvoort 2023 halsoverkop invallen voor Daniel Ricciardo die zichzelf blesseerde. In 2024 mocht hij definitief het zitje overnemen van de goedlachse Australië na de race in Singapore. Met slechts elf races onder de gordel heeft Red Bull Racing hem gekozen als opvolger van Pérez, daar waar velen dachten dat Yuki Tsunoda misschien wel een promotie zou hebben verdiend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'McLaren mogelijk betrokken bij ingrijpen FIA in flexi-wings, Red Bull woedend'

Wood wordt aan Lawson toegewezen

Voor Lawson geldt dat hij zich niet moet focussen op Verstappen, maar op zijn eigen ontwikkeling, zo onthulde Helmut Marko eerder al. Om alles in goede banen te leiden heeft Red Bull Wood toegevoegd aan het team van Lawson. Wood zal als race-engineer het geluid zijn voor Lawson, terwijl in de RB21 zit. Wood heeft de nodige jaren bij Red Bull gedraaid. Zo begon hij in 2013 als analist bij het team, groeide hij in 2016 door als Race Support Engineer, om vervolgen in 2020 te starten als Simulator Performance Engineer. Dat werd in 2021 de rol van Performance Engineer, iets wat hij tot en met 2024 uitvoerde.

Richard Wood será el ingeniero de pista de Liam Lawson en Red Bull



Wood fue jefe de rendimiento de Checo Pérez y también su ingeniero de pista mientras Hugh Bird estaba de baja por paternidad.#F1 pic.twitter.com/CQXKVE3lT4 — SHF77 (@SHF77382749) February 1, 2025

Gerelateerd