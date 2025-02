'McLaren mogelijk betrokken bij ingrijpen FIA in flexi-wings, Red Bull woedend'

Red Bull Racing is totaal niet te spreken over de nieuwe technische richtlijn van de FIA, zo meldt Autoracer. De internationale autosportbond besloot vorig jaar niets te doen aan de flexibele vleugels, maar kwam vrijdag toch met een aanscherping. Het Oostenrijkse team heeft veel geld en tijd in de ontwikkeling van flexi-wings gestopt, maar dat is dus allemaal voor niets geweest.

Hetzelfde medium wist op vrijdag te melden dat de FIA een ommekeer heeft doorgemaakt in het beleid omtrent de flexibele voorvleugels. In eerste instantie had het autosportorgaan aangegeven dat het niets zou gaan doen aan de flexibiliteit van de voorvleugel, maar er zullen toch nieuwe testmethodes komen. Tijdens de statische test mag de voorvleugel nog maar 10 millimeter doorbuigen, daar waar dit voorheen 15 millimeter was. Daarmee hoopt de FIA de flexibiliteit van de vleugels een halt toe te roepen van de Grand Prix van Spanje.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'FIA onthult gefaseerd plan om flexibele vleugels aan te pakken'

FIA onder druk van McLaren met aanscherping gekomen?

Er zijn dus al teams geweest die er vanuit gingen dat de FIA niets ging doen en zelf ook soortgelijke onderdelen hebben ontwikkeld. Een van die teams is Red Bull Racing geweest. Het team uit Milton Keynes heeft veel geld en tijd geïnvesteerd in het verbeteren van de flexibiliteit van de vleugels van de RB21. Het medium meldt dat er een sterk geloof onder de teams bestaat, dat het juist McLaren is geweest die druk uitoefende op de FIA voor strengere maatregelen. "Vaak zijn het degenen die een bepaald voordeel hebben, op het gebied van innovatie, die als eerste proberen een bepaalde technische oplossing te beperken – vaak nadat ze al een alternatief hebben bestudeerd", zo schrijft het medium.

Geld en tijd verspild

Het zou allemaal samenvallen met de seizoensfinale in Abu Dhabi, waarbij Ferrari goed mee kon komen met het tempo van McLaren en Red Bull Racing de eerste oplossingen voor de correlatieproblemen begon door te voeren. Met de budgetcap en de beperking op de ontwikkelingstijd in gedachten, is Red Bull, naar verluidt, boos over de huidige situatie. Zo wordt er gewezen naar de middelen die zijn uitgegeven voor de ontwikkeling van de flexi-wings, waarna het team nu vindt dat dit allemaal verspilde tijd is geweest.

Gerelateerd