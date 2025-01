Hoewel Red Bull Racing zich aan het voorbereiden is op het nieuwe Formule 1-seizoen, wordt er achter de schermen ook flink gewerkt aan de nieuwe power unit die vanaf 2026 in de wagen van het Oostenrijkse team moet liggen. Het Amerikaanse automerk had donderdag een launch-evenement en daar was de teambaas van Red Bull Racing ook aanwezig.

Red Bull sloot een deal met Ford, toen bekend werd dat Honda zou gaan vertrekken. Eind 2021 maakt het Japanse merk bekend dat het zou gaan vertrekken uit de Formule 1 om zich te richten op de elektrificatie. Red Bull had daarom een eigen motorafdeling opgestart genaamd: Red Bull Powertrains. Een partner werd ook gevonden, namelijk in het Amerikaanse Ford. Daarna werd bekend dat Honda toch zou terugkeren, maar dan bij Aston Martin. Voor Red Bull is het bouwen van een power unit een nieuwe opgave, waarvan de elektrische kant door de Amerikaanse autogigant wordt verzorgd.

Horner is trots dat het Ford-logo terugkeert in F1

Red Bull kocht in 2005 het team over van Jaguar en dat was weer onderdeel van Ford. "Wij zijn er echt trots op dat we het Ford-ovaal terugbrengen naar de Formule 1 en dat we het logo van Ford weer terugzien op onze Formule 1-auto. Dat gaat echt een heel speciaal moment worden. Over precies een jaar zien we twee teams die aangedreven worden door de Red Bull Ford Powertrains", zo opent Horner tijdens evenement van Ford. De keuze voor Ford was volgens Horner best logisch: "Formule 1 is een sport die uit mensen bestaat en je moet de beste mensen hebben. De beste ontwerpers, engineers en technici. Alles wat we hier hebben gevraagd, dat is eigenlijk nooit teveel moeite geweest."

Horner wijst naar concurrentie: Ferrari, Mercedes, Honda en GM

Het bouwen van een power unit gaat met vallen en opstaan en Horner wijst dan ook naar de enorme uitdaging: "We gaan het opnemen tegen een aantal grote tegenstanders. We hebben Ferrari, dan nemen we het tegen Mercedes op, Honda en dan komt General Motors er ook nog aan. Het zal supercompetitief worden." Om die achterstand enigszins recht te trekken heeft Ford een nieuwe vorm van 3D-printtechnologie, wat het proces zou kunnen versnellen. "Nou, het stelt ons in staat om sneller te handelen, met name in deze ontwikkelingsfase. We hebben nog 48 weken om deze motor krachtig en betrouwbaar te maken. De 3D-printtechnologie zorgt ervoor dat dit sneller gaat."

Ford heeft kijkje in de keuken gekregen in Milton Keynes

Niet alleen Red Bull is blij met het aantrekken van Ford, het Amerikaanse bedrijf is blij dat het weer terugkeert naar de Formule 1. Er zijn namelijk technieken die Ford ook wil toepassen op de straatauto's, zo onthult CEO Jim Farley: "De software voor het voorspellen van het falen van onderdelen, dat hebben we nodig voor onze 'pro'-klanten'. Ook de technologie van de batterij verlegt de grenzen." Daarnaast is Farley al diverse keren op bezoek geweest in Milton Keynes en heeft hij imponerende zaken gezien. "Ik denk dat iedereen stijf achterover zou slaan, als ze zien wat voor technologie er in Milton Keynes is. Ze hebben testbanken voor de turbochargers, dat gebeurt in geen enkele andere vorm van motorsport", aldus Farley.

