De FIA gaat niet alleen de flexibele voorvleugels aanpakken, ook de flexibele achtervleugels moeten vanaf 2025 tot het verleden behoren. Na navraag van Motorsport.com blijkt dat de FIA gefaseerd van de flexibele onderdelen af wil.

In 2024 waren er een aantal gevallen van flexibele onderdelen. Zo wist McLaren de aandacht op zich te richten met de flexibele voorvleugel, waarvan de FIA destijds overigens aangaf dat het niet van plan was om in te grijpen. Wel kwamen er stippen op de voorvleugel en met behulp van camera's kon het onderdeel in de gaten worden gehouden. Autoracer wist eerder al te melden dat de FIA met een plan bezig is om tóch van de flexiwings aan de voorkant af te komen en dat dit zo'n 3 tot 6 maanden in beslag kan nemen.

Artikel gaat verder onder video

Aanscherping reglement

Niet alleen de flexibele voorvleugels moeten tot het verleden behoren, ook de flexibele achtervleugels worden aangepakt. Het is allemaal onderdeel van Technical Directive 18. De tolerantie van het doorbuigen dat eerder 15 millimeter was, gaat naar 10 millimeter wat betreft de voorvleugel. Wel belangrijk, dit gaat allemaal om de statische test en niet zozeer om dat wat er op de baan gebeurd. Bij het medium vertelt de FIA: "Op basis van verdere analyses door de FIA single seater-commissie na afloop van het Formule 1-seizoen 2024 zijn we vastberaden om ervoor te zorgen dat de flexibiliteit van het bodywork geen twistpunt meer is in 2025. Als onderdeel daarvan zullen we de tests van de achtervleugels vanaf het begin van het seizoen 2025 aanscherpen. Aanvullende tests van de voorvleugel worden vervolgens ingevoerd vanaf de Spaanse Grand Prix."

Team de kans geven om aanpassingen door te voeren

De teams zijn momenteel met de laatste werkzaamheden van de 2025-wagen bezig en dat realiseert de FIA zich ook. Daarom wordt het plan gefaseerd ingevoerd: "Door deze gefaseerde aanpak kunnen teams zich aanpassen zonder bestaande onderdelen onnodig weg te gooien. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de flexibiliteit van het bodywork beter te kunnen monitoren en te handhaven. Om deze manier willen we voor alle deelnemers een gelijkwaardig speelveld bieden, waarmee we eerlijke en spannende races willen bevorderen."

Gerelateerd