Max Verstappen en Liam Lawson staan aan de vooravond van de testdagen op het Bahrain International Circuit. Van 26 tot en met 28 februari krijgen de teams de kans om hun nieuwe auto's, waaronder de RB21 van Red Bull Racing aan de tand te voelen. Verstappen zal op twee van de drie testdagen in actie komen.

Red Bull trapt komende week het testen alvast af met een filmdag op dinsdag. Verstappen en Lawson mogen samen 200 kilometer afleggen op speciale demonstratiebanden. Dit is een mooie kans voor beide heren om alvast een eerste gevoel te krijgen van de RB21, voordat de officiële tests van start gaan. Deze vroege kilometers zijn van groot belang voor het team, want zo kunnen ze alvast wat waardevolle data verzamelen in aanloop naar de testdagen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Lawson om-en-om in RB21

Verstappen zal woensdagochtend het spits afbijten als het gaat om de eerste officiële testkilometers. Ook donderdag zal hij de hele dag in actie komen. Lawson, die zijn eerste volledige seizoen bij Red Bull tegemoet gaat, mag op vrijdag het stuur van de RB21 overnemen. Op die dag zal Verstappen zich namelijk richten op zijn marketing- en mediaverplichtingen. Lawson neemt dan de laatste testdag voor zijn rekening. Verstappen zal dus één volledige testdag aan zich voorbij laten gaan. Ditzelfde geldt overigens ook voor Lawson; in zijn geval betreft het de donderdag.

LEES OOK: Olav Mol duidelijk over Hamilton bij Ferrari: "Vergeet het maar"

Hoop op goede data voor ontwikkeling RB21

De verzamelde data tijdens deze testdagen zullen een grote rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van de auto en de strategie voor het seizoen. Met de hoge verwachtingen rondom Verstappen en de nieuwe rol van Lawson binnen het team, belooft het een spannend seizoen te worden voor de Formule 1-fans. Kan Verstappen met succes zijn titel verdedigen in de RB21 of heeft de concurrentie de zaakjes beter voor elkaar?