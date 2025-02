Lewis Hamilton is begonnen aan zijn avontuur bij het team van Ferrari en de grote vraag die heerst is natuurlijk of de zevenvoudig wereldkampioen dit jaar nummertje acht in het rood kan gaan pakken. Olav Mol vraagt zich af hoe de kansen zijn voor de inmiddels 40-jarige rijder uit Stevenage.

Ferrari beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Kampioenschap?

De grote vraag die natuurlijk heerst, is of Hamilton vanuit Italië zijn felbegeerde achtste wereldtitel kan gaan pakken. Mol behandelt die vraag bij Motorsport.com: "Dat hangt binnen de Formule 1 natuurlijk weer af van wat voor auto Ferrari neerzet. Hoe gaat het? Hoe makkelijk kan hij zich nog een keer in een rol schikken? Dat misschien in het begin [Charles] Leclerc de betere is, zoals hij dat met [George] Russell uiteindelijk ook had. En je zag dat hij daar toch wel last van had", zo stelt de commentator.

Verstappen in de Ferrari

Volgens Mol is een valkuil voor Hamilton en kent hij bovendien ook een sterk punt: "Dat zei hij zelf al, 'kwalificeren kan ik niet meer. Vergeet het maar. En in de wedstrijd zie ik het wel.' Hij kan natuurlijk racen als een dolle. Dat is mooi. Maar ja, het is denk ik voor de sport en voor Lewis een mooie stap." Overigens denkt de commentator dat er één coureur is die - in tegenstelling tot Hamilton - niet per se van Ferrari droomt: "Ik zie in Max eerder een jongen die gewoon keurig zijn contract bij Red Bull uitzit en daarna gewoon besluit wat hij leuk vindt in deze wereld. En dan dus nog wat lange afstandsraces zal doen."

