Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft een tipje van de sluier opgelicht over de RB21 waarin Max Verstappen gaat proberen in 2025 voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen te worden.

Red Bull was in 2022 en 2023 niet te verslaan. Verstappen werd met verschillende records en enorm veel dominantie kampioen bij de coureurs, terwijl Red Bull in allebei de seizoenen ook kampioen bij de constructeurs werd. De Nederlander had, nadat hij zeven van de eerste tien races won, het in 2024 een stuk lastiger met zijn auto. Uiteindelijk werd hij wel voor het vierde jaar op rij wereldkampioen, maar Red Bull werd achter McLaren en Ferrari derde bij de constructeurs.

Horner over RB21

In gesprek met MotorsportWeek stelt Horner dat Red Bull Racing positief gezind is over de winter die het team heeft gedraaid om de RB21 een succesvolle opvolger van de RB20 te laten worden. “Het team heeft heel hard gewerkt in de winter om te werken aan een aantal ondeugden van de RB20. Ik denk dat we een goede winter hebben gehad en het team heeft ongelooflijk hard gewerkt. Volgende week krijgen we de eerste indicatie of we erin geslaagd zijn om een aantal van de problemen aan te pakken.

Horner zag eind 2024 al verbetering

Toch denkt Horner dat het herstel al aan het einde van 2024 was ingezet door Red Bull en dat zijn team dit tijdens de winter vooral door heeft gezet. “We zijn erin geslaagd om ze in de loop van het laatste derde deel van vorig jaar te verbeteren en we zullen zien of we erin geslaagd zijn om in deze eerste races nog een stap verder te gaan.”

