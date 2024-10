De FIA heeft een wijziging in het puntensysteem van de Formule 1 aangekondigd, die vanaf 2025 in werking zal treden. Dit werd besloten tijdens een bijeenkomst van de World Motor Sport Council (WMSC) op donderdag.

Het extra punt dat te verdienen is in de Formule 1 door de snelste raceronde neer te zetten én binnen de top tien te eindigen, verdwijnt vanaf het seizoen van 2025. Dat heeft de World Motor Sport Council donderdag besloten. De FIA kondigt de verrassende reglementswijziging aan in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten, die aanstaande zondag verreden wordt. De regel werd in 2019 geïntroduceerd. Als een coureur buiten de top tien de snelste ronde op het bord zette, werd er geen extra punt toegekend.

Extra punt voor de snelste raceronde in de Formule 1

In de praktijk zorgde het er regelmatig voor dat een coureur binnen de top tien met een groot gat achter hem een extra pitstop maakte, in een poging het extra punt te verzilveren. Daar stond echter tegenover dat teams een coureur buiten de top tien ook wel eens naar binnenriepen, om het extra punt zo bij de concurrentie weg te houden. Het extra te verdienen punt kwam in opspraak toen Daniel Ricciardo in Singapore in de slotfase van de race op een nieuwe set van de zachte band de snelste ronde reed. Hiermee werd het extra punt weggekaapt bij Lando Norris, wat Max Verstappen en Red Bull Racing - het grote broertje van Visa Cash App RB - goed uitkwam. Of de regelwijziging op basis daarvan is doorgevoerd, is niet bekend.

Reglementswijzigingen Formule 1 2025

Daarnaast heeft de FIA ook nog een andere reglementswijziging voor vanaf 2025 aangekondigd. Dit jaar zijn de teams het verplicht om twee keer een junior-coureur achter het stuur te zetten tijdens een vrije training, waarbij allebei de vaste coureurs één keer langs de kant moeten blijven. Vanaf volgend seizoen wordt het de renstallen verplicht om allebei de coureurs twee keer langs de zijlijn te houden, wat betekent dat er vier keer een junior ingezet moet worden.

