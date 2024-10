Ferrari-teambaas Fred Vasseur is logischerwijs te spreken over de komst van Lewis Hamilton bij het team vanaf 2025, maar de Fransman verwacht niet dat de zevenvoudig wereldkampioen intern direct enorme verschillen zal maken.

Lewis Hamilton wekte de wereld van de Formule 1 afgelopen winter abrupt uit haar winterslaap. Uit het niets werd bekendgemaakt dat de zevenvoudig wereldkampioen aan het eind van 2024 het team van Mercedes zal verlaten, om in de herfstdagen van zijn carrière een nieuw avontuur aan te gaan bij het team van Ferrari. Hamilton debuteerde in 2013 bij de Duitse grootmacht en reed in dienst van de Zilverpijlen zes van zijn zeven wereldkampioenschappen bij elkaar.

Hamilton naar Ferrari in 2025

Het nieuws dat Hamilton het team van Mercedes gaat verlaten kwam dan ook als een grote verrassing. De performance van het team is sinds 2022 teleurstellend, maar de coureur uit Stevenage tekende in de zomer van 2023 nog een tweejarige contractverlenging bij Mercedes. Daarnaast is de performance van Ferrari ook al jaren niet erg indrukwekkend. Het laatste constructeurskampioenschap dateert uit 2008.

Intern geen grote veranderingen

De Tifosi zal hopen dat Hamilton de uitverkorene is die daar verandering in gaat brengen, maar intern zal er volgens teambaas Fred Vasseur niet per se veel veranderen: "Intern zal het niet veel veranderen, behalve dat Lewis zijn ervaring en volwassenheid meebrengt, wat het team zal helpen beter werk te leveren", klinkt het tegenover The Times. "Hij is erg veeleisend. We hebben genoeg ervaring om onderscheid te maken tussen die twee werelden", doelt Vasseur op alle activiteiten die Hamilton er naast de Formule 1 op nahoudt.

