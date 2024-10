De FIA heeft besloten bij Red Bull Racing in te grijpen voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Het betreft een mechanisme om de rijhoogte aan te passen, iets waar Sergio Pérez van Max Verstappen niks van afwisten. De laatstgenoemde dacht eerst zelfs dat het om een ander team ging.

Bij aanvang van de mediadag op het Circuit of the Americas brak het nieuws dat een team door de FIA werd verdacht van het aanpassen van de rijhoogte in parc fermé met behulp van een bepaald onderdeel. Red Bull gaf toe een mechanisme te hebben om de bib of T-tray, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis, aan te passen om zo de rijhoogte te veranderen. Er is echter geen bewijs dat dit daadwerkelijk werd gebruikt in parc fermé, wanneer de teams en coureurs niet aan de auto mogen zitten. Daarnaast heeft de Oostenrijkse renstal het mechanisme zelf gedeeld met de FIA en de andere teams. Het is namelijk een open source-onderdeel. Deze moet digitaal geüpload worden in de database van de FIA, zodat alle teams de kans krijgen het te onderzoeken.

Makkelijk hulpmiddel

Red Bull lijkt niet te malen om het feit dat ze het onderdeel moeten aanpassen. "Niets", is dan ook het antwoord van Verstappen op vragen van de aanwezige media in Texas hoe het team intern heeft gereageerd op de ingreep van de FIA. "Ik bedoel, het is open source, toch? Iedereen kan het zien. Voor ons was het gewoon een makkelijk hulpmiddel, wanneer de onderdelen van de auto af zijn, om [de rijhoogte] zonder veel moeite aan te passen. Echter, wanneer de auto helemaal is opgebouwd, dan kun je er niet aanzitten. Dus voor ons verandert het niet."

Geen effect op prestaties

"Toen ik erover las, dacht ik: 'Zijn er andere teams die dat doen?'", vervolgde de Limburger. "En vervolgens kwam ik erachter dat het met ons team te maken had. We hebben het er nooit over gehad in briefings, omdat het niets meer dan een makkelijk hulpmiddel is om dingen aan te passen." Of het mechanisme enig effect zal hebben op de prestaties van de RB20, reageerde Verstappen kort maar krachtig: "Nee."

Sergio Pérez sluit zich aan bij zijn ploegmaat. "Er is niets [dat er op wijst] dat we het hebben gebruikt. We praten er überhaupt nooit over. Het was onmogelijk [voor ons om eraan te zitten]. Ik wist dat het bestond, maar het was niet beschikbaar voor ons."

