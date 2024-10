Jonge talenten gaan in 2025 meer kansen krijgen om in actie te komen in de Formule 1. Huidige F1-coureurs zullen namelijk vaker hun zitje moeten opgeven tijdens een vrije training. Dat is besloten via een regelverandering die door de FIA is doorgevoerd.

De leden van de World Motor Sport Council kwamen afgelopen donderdag bij elkaar, in Parijs of via videobellen, om onder andere nieuwe ontwikkelingen in de koningsklasse van de autosport te bespreken. Naast ophelderingen van de technische, sportieve en financiële reglementen voor 2026 en het schrappen van het bonuspunt voor de snelste ronde voor 2025 is er besloten dat teams vaker jonge coureurs moeten inzetten volgend jaar. In het sportief reglement staat in artikel 32.4.c nu aangegeven dat "er voor elke auto ingeschreven in het kampioenschap, er [tenminste] twee (2) momenten zijn, waarop een team een coureur moet gebruiken die in niet meer dan twee kampioenschapsraces heeft deelgenomen in zijn carrière."

Stoeltje opgeven voor vrije training

Dat betekent dat de vaste coureurs in 2025 niet één, maar tenminste twee keer het stuur moeten overhandigen aan een rookie voor een vrije training. Dat geeft jonge talenten meer mogelijkheden om ervaring op te doen in auto's van het huidige tijdperk. Een boel Formule 1-coureurs beginnen hun carrière door als rookie een vrije training te doen, zoals Max Verstappen tijdens VT1 in Japan in 2014, een aantal maanden voor zijn daadwerkelijke Grand Prix-debuut met Red Bull-zusterteam Toro Rosso.

In 2024 gingen jonge talenten vooral veel op Silverstone aan de slag. Tijdens de vrije training voor de Britse Grand Prix zagen we Ollie Bearman bij Haas, Franco Colapinto bij Williams, Jack Doohan bij Alpine en Isack Hadjar bij Red Bull Racing. Daarnaast kwamen ook nog Andrea Kimi Antonelli voor Mercedes in Italië, Ayumu Iwasa voor VCARB in Japan en Robert Shwartzman voor Kick Sauber op Zandvoort in actie.

