Yuki Tsunoda is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen in de Formule 1, maar een promotie naar Red Bull Racing is voorlopig uitgebleven voor de Japanner. Tsunoda heeft al meer dan tachtig Grands Prix achter de rug, maar is nooit in aanmerking gekomen voor het 'senior'-team, gezien het tweede Red Bull stoeltje naast Max Verstappen in gebruik is door Sergio Pérez. De altijd zelfkritische coureur vindt zelf dat hij nog moet verbeteren om de opstap te maken, en meent zelfs dat hij perfect moet rijden om een Red Bull-plek te veroveren.

Tsunoda verhuisde in 2019 pas naar Europa, en stond twee jaar later al op de Formule 1-grid, mede door Honda, die erg graag een Japanner in de koningsklasse wilden zien met een Japanse motor achter in de auto. Het debuut kwam in 2021, en de toen 21-jarige Tsunoda scoorde meteen punten in Bahrein, en gooide hoge ogen met zijn snelheid. Ook al zijn er na dat debuut veel hoogtepunten geweest in zijn carrière, is hij (voor zover er vrij is gekomen) nooit in serieuze aanmerking gekomen voor een promotie. Nu is Liam Lawson de nieuwe teamgenoot van Tsunoda voor de zes resterende race weekenden, en lijkt het er op dat de Nieuw-Zeelander een betere kans maakt om de plek van Pérez over te nemen.

De perfecte coureur zijn

Waar dat aan ligt kan Tsunoda niet verklappen, maar de Japanner weet wel dat hij zichzelf nog een sterkere kandidaat moet maken. "Ik moet gewoon een coureur zijn waar zij [Red Bull Racing] niet veel meer op kunnen aanmerken," zo vertelde Tsunoda aan The Race op donderdag in Austin, "of niet van kunnen zeggen, 'oké, er zijn dingen waar je niet beter in bent geworden of er zijn dingen die nog ontbreken, dus je kan niet voor Red Bull rijden'. Ik ga gewoon zo veel mogelijk proberen om de perfecte coureur te zijn, dat is wat ik moet doen."

Gewend aan de geruchten

Waar het van buitenaf lijkt dat Lawson meer kans maakt op een plek bij Red Bull Racing, denkt Tsunoda dat hij al dit hele seizoen in een auditie zit - eerst met Daniel Ricciardo, en nu met Lawson. Tsunoda zegt zelfs inmiddels gewend te zijn aan de hele tijd in de etalage staan. "Voor mij is het vanaf de eerste race al een soort van shootout tussen mij en Daniel [Ricciardo]. Wie er aan de leiding gaat [tussen de twee coureurs beïnvloedt] de hele tijd de contracten van volgend jaar. [Ik ben] aan de geruchten gewend geraakt, het heeft geen zin om erover te praten. Ik moet mezelf gewoon blijven bewijzen met resultaten en hoe ik werk tijdens de raceweekenden. Blijven focussen op wat ik moet doen en die kansen - welke dan ook - het is aan [Red Bull].”

