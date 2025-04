Yuki Tsunoda zal extra kilometers maken voor Red Bull Racing in de week na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij zal een zogeheten TPC-programma volgen op het circuit van Silverstone, het 'Testing of Previous Cars'. Daar komt ook nog een dag in de simulator bij.

Het was eigenlijk niet de bedoeling dat Tsunoda voor het hoofdteam van de energiedrankfabrikant zou uitkomen dit seizoen. Liam Lawson was namelijk de uitverkorene om de ontslagen Sergio Pérez op te volgen in het stoeltje naast Max Verstappen. De Nieuw-Zeelander stelde echter flink teleur in Australië en China, en dus werd hij na twee Grands Prix teruggestuurd naar zusterteam Racing Bulls. Tsunoda mocht voor zijn thuispubliek in Japan debuteren voor de Oostenrijkse formatie, maar kwam niet verder dan de twaalfde stek. Het ging in Bahrein al een stuk beter en met P9 zorgde hij de eerste dubbele puntenfinish voor Red Bull sinds Las Vegas vorig jaar.

Waarom zet Red Bull een TPC-dag in?

Red Bull zal Tsunoda extra helpen na het evenement op het Jeddah Corniche Circuit. De Japanner zal aankomende dinsdag uren doorbrengen in de simulator, voordat hij op de woensdag een testdag zal doen op Silverstone. Dit zal gebeuren met de RB19 onder het TPC-reglement. Red Bull probeert op deze manier Tsunoda zo snel mogelijk comfortabel te krijgen in de huidige auto.

De RB19 is de Red Bull-bolide uit 2023. Deze won 21 van de 22 Grands Prix - en 19 zeges hiervan kwamen dankzij Verstappen - en het wordt gezien als de meest dominante Formule 1-auto ooit. Deze test kan niet alleen Tsunoda helpen, maar de engineers van Red Bull ook. Het geeft hen de mogelijkheid om te experimenteren met afstellingen en wie weet komen ze op nieuwe technische ideeën.

Ieder team mag maximaal 20 TPC-dagen uitvoeren dit jaar. Maximaal 4 dagen hiervan mag met een coureur die al meerijdt in de Formule 1 of op het punt staat dat te doen. Deze mogen tevens in totaal niet meer dan 1000 kilometer afleggen. Als een team de andere 16 TPC-dagen ook wil gebruiken, dan moet dat met een coureur buiten de Formule 1 gebeuren.

