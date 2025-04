In gesprek met F1 TV toonde Yuki Tsunoda zich na de vrijdag van de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië schuldbewust na zijn crash tijdens de tweede vrije training in Djedda. De Japanse coureur van Red Bull Racing reflecteert op zijn fout en heeft tevens nieuws voor teamgenoot Max Verstappen.

Tsunoda zette tijdens de vrije trainingen in Saoedi-Arabië een sterke prestatie neer, want in de eerste sessie klokte hij de zesde tijd, op slechts enkele duizendsten van Verstappen. In de tweede sessie van het weekend ging hij wederom door met goede rondetijden, want ook daar eindigde hij als zesde, ditmaal op drie tienden van Verstappen en zes tienden van Lando Norris. Echter, een fout aan het einde van de dag zorgde voor een enorme domper. "Ik stuurde te scherp in, dus ik raakte de muur aan de binnenkant met mijn wiel," zo legt hij uit over zijn crsah. Dit resulteerde in een gebroken voorwielophanging en ook flink wat schade aan de rechterkant van de auto.

Tsunoda voelt zelfvertrouwen na sterke eerste dag in Djedda

Tsunoda biedt zijn excuses aan het team aan voor de schade, maar blijft wel positief over de snelheid van de auto. "Ik wil me graag verontschuldigen aan het team. De snelheid zag er wel goed uit, dus dit is zonde," zo begint de coureur. "Ik voelde vrij veel zelfvertrouwen. Mijn laatste ronde op de zachte banden was niet ideaal, met het opwarmen van de banden. Tot nu toe gaat het wel best goed. Het gevoel was wel goed. Zoals gezegd was het niet ideaal hoe ik de banden opwarmde, dus er zit nog wel meer in, maar de korte run was wel oké."

Ook Verstappen heeft nog wat marge

Hoewel de crash zijn longrun in het water deed vallen, blijft Tsunoda hoopvol. "Ik had niet al te veel tijd in de longrun, maar dat heb ik zelf veroorzaakt, dus daar mag ik niet echt over klagen," beseft hij. Hij hoopt in de derde vrije training nog een kans te krijgen om de long run te verbeteren, al zal dat wel overdag zijn tijdens een sessie die qua omstandigheden niet zal lijken op de kwalificatie en race.