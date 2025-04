Yuki Tsunoda stelt dat hij tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Bahrein eigenlijk wel prima heeft gereden in de RB21 en vooral baalt van de fout die Red Bull tijdens zijn pitstop maakte. Het was iets waar ook Max Verstappen last van had.

Tsunoda werd uiteindelijk negende en stelde na afloop van de race dat hij blij was met zijn eerste punten voor Red Bull, maar ook dat er fouten zijn gemaakt door het team. "Ja, ik ben blij met mijn eerste punten. Ik heb altijd het gevoel dat ik het beter had kunnen doen, vooral deze race. Ik denk dat het tempo goed was. Ik had het iets beter kunnen doen en ik denk ook dat het team het iets beter had kunnen doen qua pitstop. Ik weet ook niet wat daar gebeurd is."

Tsunoda 'nog steeds aan het leren'

Volgens Tsunoda is hij nog steeds aan het leren in de RB21. "Het is nog steeds een leercurve en ik heb nog steeds zo veel waardering voor het team. Ze zijn zo behulpzaam en zonder die behulpzaamheid zou ik niet zoveel vooruitgang kunnen boeken als nu. Ik ben nog steeds erg blij met mijn prestaties. Ik moet blijven doen wat ik nu doe en doorgaan met dit soort resultaten in de toekomst. Maar tegelijkertijd moet ik me niet haasten."

Tsunoda wacht nog op 'echt moeilijk weekend' bij Red Bull

Volgens Tsunoda is hij zelf vooral benieuwd naar hoe hij gaat reageren als de RB21 niet presteert zoals hij wil, iets wat in Japan en Bahrein dus volgens hem niet het geval was. "Ik weet zeker dat er iets moeilijks, misschien een moeilijker raceweekend, zal zijn in de toekomst. Dat zal het belangrijkste moment voor me zijn, hoe ik daarmee om kan gaan. Er liggen nog veel uitdagingen in het verschiet, maar ik ben er klaar voor."

