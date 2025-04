McLaren domineerde in het warme Sakhir het hele weekend van de F1 Grand Prix van Bahrein door eerste en derde te worden na op zaterdag al pole position te hebben behaald. Voor Red Bull Racing en Max Verstappen waren de statistieken die na de race naar buiten kwamen, slecht nieuws bovenop het al matige weekend. Zo stapelt het zich op voor het team van de Nederlander.

Eigenlijk was het tijdens de hele race wel duidelijk wie het snelst was, maar zeker tijdens de tweede stint na de safety car stond er geen maat op Oscar Piastri dit weekend. Piastri was 0.39 seconden gemiddeld per rondje sneller tijdens de race dan teamgenoot Lando Norris. George Russell kon als enige met Charles Leclerc binnen de 0.5 seconden gemiddeld blijven per rondje, waarna een groot gat ontstaat. Lewis Hamilton vinden we dan op P5 met 0.81 seconden per rondje langzamer dan Piastri. Verstappen vinden we zelfs achter Hamilton terug op P6 met 0.90 seconden per rondje gemiddeld langzamer dan Piastri. Bijna een hele seconde dus. Het verschil en voordeel van McLaren op Mercedes was net zo groot als wat Red Bull vorig jaar in Bahrein had ten opzichte van de tweede auto.

Artikel gaat verder onder video

Rest van de grid F1 GP Bahrein

Yuki Tsunoda en Andrea Kimi Antonelli, de laatste twee coureur van de vier topteams die we nog niet genoemd hebben, vinden we op 1.42 seconden gemiddeld en 1.18 seconden gemiddeld van Piastri. Pierre Gasly en Esteban Ocon bleken sneller te zijn dan het duo tijdens de race, waarbij Antonelli zelfs nog het voordeel had van een derde stop en dus versere banden. De rest van de grid: Jack Doohan, Alexander Albon, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lance Stroll en Gabriel Bortoleto. Geen best weekend dus voor Racing Bulls, Aston Martin en Sauber.

RACE PACE - #BahrainGP



PIA was unbeatable: 0.39s/lap quicker than his teammate ON AVERAGE!



Pace per team

1)McL quickest

2)Mercedes +0.48/lap

3)Ferrari +0.50

4)RBR +0.90❗️

5)Alpine +0.93‼️



McL’s advantage over the 2nd best car (0.48s) is the same that RBR had last year (0.47s)… pic.twitter.com/iytC6fjje7 — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) April 13, 2025

