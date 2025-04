Liam Lawson heeft zich om 16:45 uur Nederlandse tijd moeten melden bij de stewards nadat hij tijdens de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië niet aan de reglementen had gehouden in Djedda.

Het was sowieso geen succesvolle opening van het raceweekend voor Racing Bulls, dat met allebei de coureurs niet aan de twintig rondjes kwam (de rest van de coureurs wel). Isack Hadjar kon pas laat een snelle ronde op softs doen, iets waar ook Lawson lang op moest wachten voordat hij dit kon doen. Lawson eindigde op P11, Hadjar op P15.

Lawson op bezoek bij FIA

Lawson moet zich dus tussen VT1 en VT2 melden omdat hij zich niet aan de instructies van de wedstrijdleider heeft gehouden tijdens de eerste vrije training. Dit kan een boete, een waarschuwing of een reprimande worden. De vraag is hoe zwaar de overtreding was en wat voor beelden er zijn in de verdediging van Lawson (of juist niet).

Lawson moet tussen VT1 en VT2 langs de stewards voor het niet volgen van de instructies van de wedstrijdleider.#FIA #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/XYXPlg7Rh4 — GPFans NL (@GPFansNL) April 18, 2025

