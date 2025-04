Viaplay onthult: 'Red Bull-leiding in gesprek met kamp Verstappen'

Red Bull Racing heeft de zaken momenteel niet op orde in de Formule 1. Tijdens de Grand Prix van Bahrein werd andermaal duidelijk dat er nog flink wat werk aan de winkel is om Max Verstappen mee te laten vechten om het kampioenschap. In het Midden-Oosten gingen opnieuw alle alarmbellen af en dat heeft geresulteerd in een ontmoeting tussen kamp Verstappen en de leiding van Red Bull Racing.

De problemen aan de auto van Red Bull blijven niet enkel beperkt tot 2025. Al halverwege vorig seizoen waarschuwde Verstappen dat er stappen gemaakt moeten worden. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, met als resultaat dat Verstappen na vier races pas op één overwinning staat. In Bahrein werd het toppunt bereikt, toen de problemen zich opstapelden en de pitstops volledig in de soep liepen. Verstappen finishte slechts als zesde - en dat mag vanwege alle ongemakken nog worden gezien als een goed resultaat. Na afloop was de euforie echter ver te zoeken bij Verstappen. De regerend wereldkampioen was duidelijk geïrriteerd, al probeerde hij zich voor de microfoons van de media nog enigszins in te houden.

Kamp Verstappen in Bahrein om tafel met Red Bull-leiding

Maar buiten de camera's om werd er wel degelijk met de vuist op tafel geslagen. Raymond Vermeulen, de belangenbehartiger van Verstappen, stapte namens Max naar de Red Bull-leiding om hun zorgen kenbaar te maken. Wat volgde was een gesprek tussen kamp Verstappen, teambaas Christian Horner en adviseur dr. Helmut Marko. Dit onthulde Chiel van Koldenhoven, presentator van Viaplay. "Het was een slecht weekend voor Red Bull Racing hier in Bahrein. En na afloop van de race heeft in de hospitality van het team hier achter mij een gesprek plaatsgevonden tussen de manager van Max Verstappen, Raymond Vermeulen, en de leiding van Red Bull: Christian Horner en Helmut Marko", zo zei hij.

Red Bull Racing beaamt zorgen uit kamp Verstappen

Volgens Van Koldenhoven was het een goed gesprek en beaamde Red Bull dat er werk aan de winkel is om Verstappen weer tevreden te krijgen. "Het was een constructief gesprek en daarin heeft Vermeulen zijn zorgen geuit over de feiten die op dit moment tegen Red Bull spreken", zo klinkt het. "En de leiding van Red Bull heeft dat ook beaamt. Kijk, Red Bull Racing is natuurlijk een topteam, maar het pakket is op dit moment niet voldoende voor de winst."

