Max Verstappen (27) is even helemaal klaar met Red Bull Racing. De RB21 kan momenteel niet meevechten om de overwinningen - en dat werd tijdens de Grand Prix van Bahrein met de nodige pijn nogmaals bevestigd. Red Bull heeft haar hoop inmiddels gevestigd op het nieuwe updatepakket, maar Verstappen wil daar niets over horen. Eerst zien, dan geloven, zo klinkt het.

Een zesde plek. Meer zat er niet in op het Bahrain International Circuit. En dat was dan misschien nog wel het meest positieve van het weekend. Het regende namelijk klachten en problemen gedurende het evenement in het Midden-Oosten. Verstappen had stuurproblemen, remproblemen, problemen met de banden, pitstops en ga zo maar door. Na afloop was hij dan ook witheet, al wist hij dit voor de camera's nog enigszins te verbergen. Red Bull Racing is zich bewust van de crisis die er momenteel is, maar vestigt al haar hoop op het updatepakket dat in Imola geïntroduceerd gaat worden. Verstappen wil dit niet zomaar aannemen en zegt niets over updates te willen horen totdat daadwerkelijk blijkt dat deze de problemen oplossen.

Updatepakket Red Bull komt waarschijnlijk in Imola

"Het is onmogelijk om een moeilijke auto zoals de RB21 heel snel om te draaien", zo zei dr. Helmut Marko onlangs. "Maar we hebben nog steeds vertrouwen. Realistisch gezien gaan de komende drie races nog steeds erg moeilijk worden voor ons." Hiermee hintte Marko al op een potentieel updatepakket en deze lijkt nu gepland te staan voor Imola, de start van de Europese campagne. De updates moeten een flinke stap voorwaarts betekenen. Red Bull hoopt hiermee een aantal problemen de nek te kunnen omdraaien, maar Verstappen wil dat eerst zien en lijkt niet zomaar te geloven wat Red Bull zegt.

Verstappen wil 'eerst zien dan geloven'

"Weet je, ik hoef niet te horen hoeveel er komt [aan updates, red.] of hoeveel het zou moeten helpen", zo vuurt Verstappen. "Ik wil gewoon dat het er komt en dan zullen we wel zien hoeveel het echt helpt." Als de regerend wereldkampioen de vraag krijgt of hij uitkijkt naar zijn updates, is zijn antwoord niet veel anders. "Nee. Het is ook heel moeilijk om te zeggen wat we daarvan kunnen verwachten. Ik heb geen idee", zo besluit hij.

