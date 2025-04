George Russell (27) maakt dit Formule 1-seizoen indruk op de baan en dat gaat waarschijnlijk leiden tot een zeer lucratief nieuw contract bij het team van Mercedes, zo meldt Motorsport.com. Russell zou in vergevorderde onderhandelingen zijn om zijn aflopende verbintenis te verlengen tot medio 2027 - met een optie voor nog een jaar. In ruil daarvoor krijgt hij dan $30.000.000 per jaar gestort op zijn bankrekening.

Russell kent een sterke start van het nieuwe F1-seizoen. De Brit staat vierde in het rijderskampioenschap en staat slechts veertien punten achter WK-leider Lando Norris. De goede prestaties lijken zowel op als naast de baan zijn vruchten af te werpen, want als we de berichten mogen geloven staat Russell op het punt zijn krabbel te zetten onder een nieuw lucratief contract bij Mercedes. Hiermee zou hij dan de deur dichtgooien voor Verstappen, mits de Nederlander besluit te willen vertrekken bij Red Bull Racing. Mercedes was lange tijd geïnteresseerd in Verstappen en er werd aangenomen dat als de wereldkampioen zou komen, Russell dan plaats moet maken. Dat wordt echter een stuk ingewikkelder als hij een nieuw, goed betaald contract op zak heeft.

Artikel gaat verder onder video

Russell kan nieuw contract tekenen voor 30 miljoen dollar per seizoen

De huidige vorm van Russell heeft zijn positie versterkt in de contractonderhandelingen met Mercedes. De Duitse renstal wil de 27-jarige coureur een nieuw 2-jarig contract aanbieden, met de optie voor nog een jaar. De vergoeding zou dan 30 miljoen dollar per seizoen bedragen. Als Russell zijn krabbel zet onder deze voorwaarden, dan verzekert hij zichzelf van in ieder geval 60 miljoen dollar in een tijdsbestek van twee jaar. Wordt de optie in z'n contract gelicht, dan loopt dit bedrag verder op naar 90 miljoen dollar. Hiermee komt Russell dan met gemak in de top 5 van best betaalde Formule 1-coureurs op de grid.

Wolff lijkt met nieuwe deal Russell af te zien van komst Verstappen

Russell heeft op dit moment een aflopend contract bij Mercedes en dat gegeven had teambaas Toto Wolff in zijn voordeel kunnen gebruiken als hij Verstappen zou willen binnen halen voor 2026. Er klinken geluiden dat de huidig Red Bull-coureur na dit seizoen gaat vertrekken, maar de deur bij Mercedes lijkt zich, nu Russell op het punt staat zijn contract te verlengen, te sluiten. Russell heeft dit met zijn sterke prestaties zelf afgedwongen. Wolff wil de status van Russell als teamleider laten weerspiegelen in zijn contract, dat bovendien aanzienlijk minder kost dan het financieren van een mogelijke overstap van Verstappen.