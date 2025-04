Yuki Tsunoda houdt een bittere nasmaak over door de Grand Prix van Saudi-Arabië. Al in de eerste lap kwam de Japanner in botsing met Pierre Gasly. Even leek het erop dat de Red Bull-coureur door kon rijden, maar na een controle aan de auto werd er toch gekozen om niet verder te racen.

Tsunoda raakte in een van de smalste bochten van het circuit de achterkant van de Fransman. Kort na afloop van de race vertelde de teamgenoot van Max Verstappen over het incident tegenover de media: "Ik kan hem niet volledig de schuld geven, het is niet alsof hij [Gasly] ineens in mij stuurde. We weten allemaal dat dit de smalste bocht is op het circuit. In de eerste ronde, met weinig grip, weet je dat het lastig wordt als je naast elkaar zit."

Tsunoda denkt dat het pech is

Daarnaast vertelde de Japanse coureur dat hij vond dat hij zelf de situatie onder controle kon houden: "Ik reed gewoon achter Sainz, het is niet alsof ik bijna tegen hem op knalde. Ik probeerde het te vermijden, maar het was gewoon pech: weinig ruimte, weinig grip en de eerste ronde. We hadden misschien allebei iets voorzichtiger moeten zijn."

Gasly zag mogelijkheid

Ook Gasly liet van zich horen: "Ik had een goede exit uit bocht 4, en kon laat remmen omdat Tsunoda een beetje vastzat achter Carlos," legde hij uit. "Ik gaf hem zoveel mogelijk ruimte zodat we er allebei veilig doorheen konden, maar helaas leek het erop dat hij last had van onderstuur en me toen raakte."