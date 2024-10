Piastri: "Dit is duidelijk de regels verbreken"

Het grote onderwerp van de mediasessies voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten is het apparaat van Red Bull Racing, wat in de 'bib' van de vloer van de RB20 was geplaatst, en nu van de auto is afgehaald na een ingreep van de FIA. McLaren-coureur Oscar Piastri is hier vindt dit meer dan terecht, en ziet een vergelijking met de 'mini-DRS' die het Britse team zelf onlangs van de MCL38 af moest halen.

Het apparaat op de RB20 zou naar verluid de rijhoogte van de auto kunnen veranderen tussen een kwalificatiesessie en een race, iets wat onder de regels van parc fermé verboden is. Alleen de hoek van de voorvleugel mag veranderd worden na het beginnen van de kwalificatie. Het vervangen van onderdelen onder parc fermé lijdt tot een gridstraf, het veranderen van onderdelen zou tot ergere straffen kunnen leiden.

Van grijze naar zwarte gebied

Na Lando Norris, die hoopte dat het ingrijpen van de FIA kon leiden tot een voordeel voor hemzelf en McLaren, was Piastri de volgende om op het incident te reageren. De Australiër is het eens met de FIA, en denkt dat de regels verbroken zijn door Red Bull. "Het is niet echt aan mij om me ermee te bemoeien. Ik weet er eerlijk gezegd niet veel van,” zo vertelt Piastri op de donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. "Ik denk dat we uiteraard de grenzen van de technische reglementen opzoeken. Dat doet iedereen - dat is wat F1 F1 maakt. Maar van wat ik heb gehoord en te horen heb gekregen, is zoiets als dit niet de grenzen opzoeken. Het overschrijdt ze duidelijk. Natuurlijk zijn er meldingen van, maar als het iets is dat gebruikt is, is het uit het grijze gebied en naar het 'zwarte' gebied gegaan."

Legaal maar toch niet

De grid legt nu het vuur aan de schenen van Red Bull, maar McLaren zelf stond enkele races nog zelf in de schijnwerper voor een onderdeel van de MCL38. De achtervleugel van de papaja-oranje auto leek te buigen tijdens de Grand Prix van Azerbeidjzan, en creëerde zo een gat om een zelfde effect als de DRS te krijgen. Ook hier werd geklaagd door andere teams, en ook hier greep de FIA in. Piastri ziet de vergelijking, en is benieuwd wat de impact zal zijn op de RB20 na het weghalen van het apparaat. "Als er een groot verschil is in performance, dan zullen er zeker vragen zijn. Als het dat niet is... dan weet je het niet, zoals onze mini DRS, om het zo maar te noemen, legaal was, maar toch niet. Ook al hebben we wat veranderingen moeten aanbrengen, het is niet baanbrekend voor de auto, dus we zullen zien of het iets uitmaakt."

