Vianen en Jobst slepen kampioenschap binnen in Supercar Challenge: "Droom die uitkomt"

Woensdag 8 november 2023 14:59 - Laatste update: 15:13

Oscar Vianen is kampioen geworden in de Supercar Challenge powered by Pirelli. Dat deed hij samen met Mark Jobst en Zilhouette Racing in de Sport 1-klasse. GPFans sprak met Vianen na zijn succesvolle avontuur in de grootste raceklasse van de Benelux.

Jobst en Vianen begonnen het seizoen met een overwinning vanaf pole position en een derde plaats op Zandvoort. Laatstgenoemde deed op de Red Bull Ring mee als solorijder in de Zilhouette 3.0. Vianen kon niet deelnemen aan de zaterdagsrace, vanwege een mechanisch probleem, maar maakte het op de zondag goed met nog een podium. Vianen moest vervolgens het weekend op Spa-Francorchamps aan zich voorbij laten gaan, maar Jobst reed in de Ardennen naar de zege en een tweede positie. Er werden vervolgens podiums gescoord op Zolder en Assen. Vianen bleef consistent punten verdienen met twee vierde plaatsen op Zandvoort. Ze bouwden een flinke voorsprong op met een dubbelzege in het tweede weekend op Spa-Francorchamps. Tijdens de seizoensfinale op Assen was het nog een kwestie van gewoon finishen en punten pakken. Jobst en Vianen stelden de Sport 1-titel in de Supercar Challenge al veilig tijdens de zaterdagsrace.

Hardwerkende monteurs

"Het weekend begon niet echt ideaal op de vrijdag. We hadden behoorlijk wat remproblemen," legde Vianen bij GPFans uit na de Supercar Madness finaleraces op TT Circuit Assen. "De auto voelde dus niet echt prettig aan. Aan het eind van de vrijdag kwamen we erachter dat de draagarm rechtsachter los zat, dat er speling in zat. We hadden dus eigenlijk een soort van meesturend achterwiel, wat niet helemaal de bedoeling was. Desondanks konden we een redelijke tijd neerzetten in de kwalificatie." Diezelfde avond wisten de monteurs de problemen te verhelpen, waar Vianen erg dankbaar voor was. "De zaterdag was natuurlijk het belangrijkst, want dat was de dag waarop het kon gebeuren, de dag waarop we het kampioenschap in de Sport 1-divisie van de Supercar Challenge konden pakken met zijn tweeën."

Slicks of wets?

"Vlak voor de race begon het heel erg hard te regenen, dus wij dachten: 'Nou, dat worden regenbanden'. De baan was zeiknat," vervolgde de coureur van Zilhouette Racing. Voor de start stopte het weer met regenen. Jobst en Vianen kozen ervoor om toch op regenbanden te starten, want als kampioenschapsleiders was het niet nodig om risico's te nemen. Daarnaast ving ook hun rivaal de zaterdagswedstrijd aan op de wets. "Alle andere auto's in onze divisie startten op slicks. Mark deed de start en vanwege het voordeel met de banden wist hij van de vijfde positie naar de kop te rijden en liep hij in het begin ook flink uit. De baan droogde vervolgens op en er ontstond een volledig droge lijn, en Mark zakte behoorlijk wat terug." Tijdens de rijderswissel werd besloten om de slicks erop te zetten en zo'n bandenwissel kostte tijd vergeleken met de pitstops van de andere deelnemers in de Sport 1-klasse die op slicks waren begonnen. Vianen kwam met koude banden het vochtige circuit van Assen weer op. "Het was lekker glibberen en glijden, maar het ging goed. Ik ben op de vijfde positie de baan opgegaan en daar ben ik ook geëindigd."

Vianen (links op foto) en Jobst | © Roel Louwers (Supercar Challenge)

Droom die uitkomt

"Dat was genoeg voor het kampioenschap," aldus een opgetogen Vianen. "Onze grote concurrent was vierde geworden en vóór de zondag, de tweede race van het weekend, waren we [in de puntenstand] niet meer in te halen, dus dat was heel speciaal. Ik kwam er pas achter, toen ik parc fermé werd ingestuurd, toen ik de pitstraat inreed." De race was stilgelegd, vanwege een crash en het leek er eerst op dat het hervat zou worden, maar uiteindelijk dus toch niet. Toen bekend werd dat ze het kampioenschap hadden gewonnen, was het voor Jobst en Vianen tijd om het te vieren. "We hebben zaterdagavond een mooi feestje gehad, want het is toch een soort droom die uitkomt om in mijn eerste volledige seizoen in de Supercar Challenge - een officieel Benelux, nationaal kampioenschap - de titel te winnen. Ik wil iedereen die mij heeft geholpen - sponsoren, mijn familie, de mensen van Zilhouette Racing, de mensen van Raek Racing die de auto van Mark onderhielden, en Mark zelf natuurlijk - allemaal bedanken. Wie weet wat er volgend jaar gaat gebeuren. Dit jaar was heel speciaal en ik ga er alles aan doen om volgend jaar minstens net zo speciaal te maken."