Vincent Bruins

Woensdag 8 november 2023 08:47

Alexander Albon zal toch niet deelnemen aan de 24 Uur van Daytona. Dit zou vanwege de vroegere start van het Formule 1-seizoen van 2024 logistiek gezien niet helemaal goed uitkomen. De Williams-coureur blijft wel geïnteresseerd om de prestigieuze endurancerace van IMSA in de toekomst te doen.

De 24 Uur van Daytona, officieel bekend als de Rolex 24 at Daytona, is de seizoensopener van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship en wordt traditioneel gehouden in het laatste weekend van januari. In de GTP-klasse rijden de snelste prototype-auto's mee. BMW, Cadillac en Porsche hebben fabrieksteams in deze klasse evenals Honda Performance Development met Acura. De Nederlandse coureur Renger van der Zande neemt al jaren deel aan het IMSA-kampioenschap en komt met succes uit voor Cadillac. De Amerikaanse enduranceklasse maakte in 2023 haar meest competitieve seizoen mee met maar liefst zeven titelkandidaten in de laatste race.

Albon toch niet vierde coureur in Daytona

Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport doet in 2024 met twee Acura ARX-06-bolides mee. Filipe Albuquerque en Ricky Taylor, en Louis Delétraz en Jordan Taylor zullen het volledige IMSA-seizoen doen. De derde coureurs worden alleen ingezet in de vijf endurance-wedstrijden op Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianapolis en Road Atlanta. In de 24 Uur van Daytona doet vaak ook nog een vierde coureur mee. Teambaas Wayne Taylor gaf in september aan dat een actieve Formule 1-coureur zich bij zijn team zou voegen voor de race in Florida. Pas na de Grand Prix van Abu Dhabi zou het officieel bekend worden gemaakt, maar Marshall Pruett kon in zijn podcast al delen dat deze F1-coureur Alexander Albon was. Helaas voor de in Londen-geboren Thai gaan deze plannen dus niet door.

Wintertests vlak na Daytona

Williams steunde de kans die Albon had gekregen, maar logistiek gezien was het voor hem lastig om mee te doen aan de 24 Uur van Daytona zonder dat het zijn werk in de Formule 1 had beïnvloedt. De race wordt in 2024 gehouden op 27 en 28 januari, terwijl de wintertests in Bahrein al op 21 februari beginnen en dat ligt toch net iets te dichtbij elkaar. Volgens RACER blijft Albon wel geïnteresseerd om de race in de toekomst nog te doen. Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Lando Norris en Lance Stroll deden ook al een keer mee. Ondertussen heeft Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport haar derde rijders aangekondigd: voormalig Toro Rosso-coureur en FIA WEC-kampioen Brendon Hartley en IndyCar-winnaar Colton Herta.