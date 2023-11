Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 november 2023 15:02

Hoewel Liam Lawson als invaller bij AlphaTauri liet zien dat hij niet onder deed voor Yuki Tsunoda, is er voor volgend jaar wederom een rol achter de schermen voor hem weggelegd. De Nieuw-Zeelander is nog altijd onderdeel van Red Bull en verwacht dat hij nog altijd een kans zal krijgen in de Formule 1, vanuit het Oostenrijkse team.

Lawson werd opgeroepen als invaller van Daniel Ricciardo, toen de Australiër zijn hand blesseerde in een actie op Zandvoort, om landgenoot Oscar Piastri te ontwijken. De reservecoureur van Red Bull Racing moest vijf races invallen en deed dat niet onverdienstelijk. In de wedstrijden die hij reed, wist hij Tsunoda soms te snel af te zijn. Daarmee heeft hij indruk weten te maken, maar de vraag is wanneer hij daadwerkelijk een vast zitje zal gaan krijgen in de koningsklasse.

'Denk dat Red Bull mij die kans zal geven'

Aankomend seizoen zal Lawson weer zijn rol als reservecoureur oppikken en dat had hij liever anders gezien, al verwacht hij wel een kans te krijgen. 'Het is frustrerend om volgend jaar niet te rijden, maar ik zal er alles aan blijven doen om in ieder geval nog betrokken te zijn bij de Formule 1. Ik ben een Red Bull-coureur. Als ik ooit een kans krijg in de Formule 1, zal dat via Red Bull Racing gebeuren. Ik denk dat Red Bull mij dan die kans zal geven', zo vertelt hij in de Beyond the Grid-podcast.

'Zwaar om stapje terug te doen'

Daarnaast moet hij toegeven dat het toch wel lastig was om weer een stapje terug te doen, nu hij een aantal races in de Formule 1 heeft gereden. 'Nu ik echt de kans heb gehad om mee te doen, is het zeker een ander gevoel om een stapje terug te doen, nu ik weet hoe het is. Ik hoef het me niet meer te verbeelden. Om het echt te ervaren was geweldig. Het was fantastisch voor mijn carrière, maar het is een beetje zwaar om een stap terug te doen', aldus Lawson.