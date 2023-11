Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 november 2023 13:53 - Laatste update: 14:17

Volgens het Italiaanse Formu1a.uno overweegt Audi om Mattia Binotto aan te trekken als verantwoordelijke voor de motoren van het Duitse merk. Audi zal vanaf 2026 officieel op de startgrid staan en zal daarbij ook haar eigen motoren gaan produceren.

Binotto was bij Ferrari verantwoordelijk voor de power units, voordat hij in 2019 het stokje overnam van Maurizio Arrivabene, als teambaas van Ferrari. De Italiaan was echter meer een technische man, dan een teamverantwoordelijke en eind 2022 koos de renstal uit Maranello ervoor om Frédéric Vasseur aan te stellen als teambaas. Binotto beschikt echter nog steeds over kennis om een power unit te ontwikkelen en werd eerder al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Alpine, maar nu zou Audi dus ook geïnteresseerd zijn in de voormalig teambaas van Ferrari.

Power units Audi

Het Italiaanse medium meldt dat verschillende teams hard bezig zijn met de werving voor hun motorafdeling en stelt dat Audi het lastig heeft om geschikt personeel te vinden voor hun power unit. Dat zou dan ook de reden zijn dat het Duitse merk een aanstelling van Binotto overweegt. Toch moet daarbij ook worden gezegd dat de Italiaan meerdere opties zou hebben en dat Audi slechts één van de partijen is die geïnteresseerd is in de diensten van Binotto.

Mattia Binotto

Audi gaat vol door met Formule 1-project

Enkele weken geleden kwam het gerucht de wereld in dat Audi misschien zou overwegen om het Formule 1-project te staken, maar daar blijkt niets van waar te zijn. Gernot Doellner is inmiddels de nieuwe CEO van Audi en die is voornemens om de overname van Sauber te voltooien, zodat het merk in 2026 daadwerkelijk aan de start van het seizoen zal verschijnen. Of dat ook met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu achter de stuurtjes van de wagens zal zijn, dat is ook nog maar de vraag.