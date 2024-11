Audi maakt vanaf 2026 als fabrieksteam haar intrede in de Formule 1 en de verwachtingen voor de Duitse formatie zijn hooggespannen. Bernie Ecclestone verwacht echter dat het allemaal wel eens een lastig verhaal kan worden.

Het team van Sauber kent een bijzonder kleurloos jaar in de Formule 1. Met nog drie races te gaan staat de formatie als enige team nog op nul punten, en daarmee ook strak onderaan in het klassement. In 2023 werd de Zwitserse formatie negende met 16 punten, waar in 2022 met 55 punten de zesde plaats nog werd veiliggesteld. Sauber begeeft zich dus in een neerwaartse spiraal, maar daar moet de komende jaren verandering in komen.

Fabrieksteam Audi

Vanaf 2026 wordt het team volledig overgenomen door Audi, dat als fabrieksteam campagne gaat voeren in de Formule 1. Met een eigen chassis en eigen krachtbron, dus. Daarnaast gaat volgend seizoen de line-up vast volledig op de schop. De contracten van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu worden allebei niet verlengd. In plaats daarvan komen in 2025 Nico Hülkenberg en debutant Gabriel Bortoleto uit voor de formatie.

Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone heeft er echter een hard hoofd in: "Ik heb ooit tegen Peter Sauber gezegd dat Zwitserland voor de Formule 1 echt een eiland is. Ik bewonder dan ook zijn doorzettingsvermogen", klinkt het tegenover Blick. "Nu komt Audi, maar onder de huidige omstandigheden zijn de Duitsers er wellicht niet eens ontevreden over dat sommige mensen uit Qatar interesse tonen en wel mee willen doen. De weg naar de top zal lastig worden voor Audi. Zeker als je nog geen fatsoenlijke auto hebt gebouwd, en je motor nog een vraagteken is", aldus de voormalig eigenaar van de Formule 1.

